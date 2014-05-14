Продажи электромобилей в мире за год удвоились

Мировые продажи электромобилей в 2013 году увеличились по сравнению с 2012 годом вдвое - до 200 тыс. штук, говорится в сообщении ассоциации «Укравтопром».

В Украине продажи электромобилей не носят массового характера, на отечественных автодорогах ездят лишь несколько сотен автомобилей с электрическим двигателем.

Как сообщает пресс-служба ассоциации, некоммерческая организация "Международный совет по экологически чистому транспорту" (ICCT) провела масштабное исследование, в ходе которого выявила зависимость доли продаж электромобилей от налоговых льгот в регионе.

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Так, по данным исследования ICCT, Норвегия в 2013 по сравнению с 2012 годом удвоила долю продаваемых электромобилей до 6%, а Нидерланды увеличили долю продаж автомобилей на электрической тяге с 1% до 5,6%.

"Норвегия и Нидерланды являются хорошими примерами рынков, где высокий уровень налоговых льгот непосредственно приводит к высоких цифрам продаж электромобилей", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что льготы, которые обеспечивает голландское правительство в виде полного освобождения от регистрационных и ежегодных налогов на транспортные средства для гибридных автомобилей с подзарядкой, составляют около трех четвертей базовой цены электромобиля.

Как сообщал УНИАН, в апреле народный депутат Геннадий Ткачук предлагал Верховной Раде установить нулевую ставку ввозной таможенной пошлины на транспортные средства с электрическими двигателями, импортируемые в Украину.

В декабре 2013 года Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК, наднациональный орган Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана) принял решение временно установить нулевую ставку ввозной таможенной пошлины на электромобили c 1 февраля 2014 года по 31 декабря 2015 года включительно.