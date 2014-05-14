Грузовые поезда на востоке Украины курсируют в штатном режиме - "Укрзализныця"

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») заявляет о бесперебойном курсировании грузовых поездов на востоке Украины, где в настоящее время продолжается вооруженный конфликт между сепаратистами и украинскими силовиками, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

"Что касается движения грузовых поездов в восточном регионе, то он обеспечивается в полном объеме", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, в пресс-службе уточнили, что в связи с несанкционированным перекрытием движения поездов на двух участках Донецкой железной дороги, 17 пар пассажирских поездов по-прежнему продолжают курсировать по измененному маршруту через участок Лозовая - Павлоград - Красноармейск.

В частности, по состоянию на 13 мая Донецкая и Южная железные дороги отменили 36 пригородных поездов, в том числе Донецкая магистраль отменила 32 пригородных поезда, Южная – 4 электропоезда повышенного комфорта. Также ограничен маршрут следования 14 пригородных поездов, из них Южная магистраль ограничила маршрут 10 поездов, Донецкая - 4, а еще 5 поездов изменили маршрут следования.

"Отмечаем, что ожидаемым следствием отмены поездов, изменения их маршрутов и уменьшения пассажиропотока является снижение доходности железных дорог", - подчеркивается в сообщении.

Как напомнили в пресс-службе, «Укрзализныця» обещает в полном объеме возместить стоимость проездных документов на 17 пар поездов, курсирующих в восточном направлении по измененному маршруту, в обход Славянска и Краматорска, в случае если поезд не следует через станцию, до которой пассажир приобрел билет.

Вместе с тем, в случае если пассажир приобрел билет до станции, через которую поезд курсирует, проездной документ возвращается на общих основаниях в соответствии с правилами перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины.

Возврат посадочных документов, оформленных через интернет, и электронных проездных документов осуществляется только в билетных кассах, а в дальнейшем продажа билетов на указанные поезда со станций, которые они не будут проходить, отменена до ввода нового графика движения.

Кроме того, в "Укрзализныце" обеспокоены ростом случаев повреждений и хищений посторонними лицами технических средств сигнализации, централизации, блокировки (СЦБ) и связи на Донецкой магистрали, которые обеспечивают безопасность движения поездов не только на ДЖД, но и на железных дорогах Украины в целом. Так, за 4 месяца текущего года ДЖД был нанесен материальный ущерб с учетом суммы восстановления в размере 262,27 тыс. грн.

"Проблемой для путевого хозяйства остаются случаи несанкционированного вмешательства в деятельность железных дорог Украины путем повреждения и хищения материалов верхнего строения пути, что приводит к сбоям в движении поездов, угрожает жизни людей и сохранности перевозимых грузов", - подчеркнули в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, в середине апреля вооруженные лица начали захватывать административные здания в ряде городов Донецкой области, а также в Луганске.

15 апреля на севере Донецкой области началась антитеррористическая операция.

2 мая "Укрзализныця" изменила маршрут курсирования 17 пар пассажирских поездов, проходивших через Краматорск и Славянск, в связи с несанкционированным перекрытием движения поездов террористами на перегонах Славянск - Шпичкино и Красный Лиман - Форпостная. Кроме того, 28 поездов были отменены.

3 мая 48 пригородных поездов изменили маршруты следования, в том числе 29 поездов были отменены. 4 мая из 52 пригородных поездов были отменены 33 поезда и 19 поездов изменили маршруты следования. 5 мая из 52 пригородных поездов 34 поезда были отменены и 18 поездов изменили маршруты курсирования. 6 мая Донецкая железная дорога отменила 29 пригородных поездов, Южная магистраль отменила 4 поезда. Также ведомство ограничило маршруты 9 пригородных поездов по Донецкой магистрали и 10 - по Южной железной дороге.