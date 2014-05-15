Нелегитимные власти Крыма планируют постепенно уничтожить порты Феодосии и Евпатории

Об этом заявил один из главарей оккупационных властей Крыма, вице-премьер нелегитимного правительства Рустам Темиргалиев на своей странице в Facebook.

Уничтожение портов должно произойти в рамках плана по территориальному переустройству Крыма.

Читайте такжеКоличество туристов в Крыму упало в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом - "министр""Приведу некоторые интересные детали транспортной части проекта: порты Феодосии и Евпатории, расположенные в городской черте, постепенно прекратят свое существование; Симферополь и Феодосия получат дополнительные кольцевые дороги; Симферополь и Керчь будут соединены прямой железной дорогой (сейчас через Джанкой); планируется строительство современной трассы Ялта - Алушта - Феодосия; новый терминал аэропорта Симферополь будет соединен с городом жд "аэроэкспрессом"... Разработкой проекта занимался институт, который проектировал олимпийский Сочи", - написал Темиргалиев.

Заинтригованные пользователи Facebook уже спрашивают у Темиргалиева, будет ли строиться метро в Алуште.

Справка УНИАН. На материковой части Украины насчитывается 13 государственных морских портов. Порты аннексированного Россией Крымского полуострова – Керченский, Севастопольский, Феодосийский, Ялтинский и Евпаторийский.

Нелегитимный Верховный совет Крыма в конце марта «национализировал» украинское госпредприятие «Керченская паромная переправа» и морские порты в Керчи, Феодосии, Евпатории и Ялте, создав на их базе госпредприятие "Крымские морские порты".

Кроме того, в Республике Крым было создано госпредприятие "Крымский морской транспорт", которому было передано имущество "национализированных" Керченского, Феодосийского, Ялтинского и Евпаторийского филиалов госпредприятия "Администрация морских портов Украины", Керченского районного госучреждения "Госгидрография", Керченского государственного морского технологического университета.

Феодосийский морской торговый порт может перерабатывать до 40 наименований различных грузов, его территория составляет 13,44 га. В порту два грузовых района: один предназначен для перегрузки сухих грузов, другой – нефти и нефтепродуктов.

Госпредприятие «Евпаторийский морской торговый порт» осуществляет грузовые и морские пассажирские перевозки. В порту действует морская паромная переправа (РО-РО) на линии Евпатория – Зонгулдак (Турция).

Кроме того, Евпаторийский морской торговый порт является единственным государственным предприятием на Крымском полуострове, которое занимается добычей песка на естественном природном месторождении озера Донузлав. Доля порта в добыче песка в Крыму составляет около 40%.