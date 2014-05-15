Детские железные дороги ПЖД за праздники перевезли почти 8 тыс. пассажиров

Днепропетровская и Запорожская детские железные дороги, входящие в состав Приднепровской магистрали, во время майских праздников перевезли 7780 пассажиров, сообщили УНИАН в пресс-службе ПЖД.

В частности, в период с 1 по 10 мая Днепропетровская железная дорога перевезла 2 тыс. пассажиров, совершив 200 поездок, в то время как Запорожская детская железная дорога осуществила 31 рейс и перевезла 5780 пассажиров.

"Первого мая состоялось торжественное открытие 78-го сезона работы Днепропетровской детской железной дороги. Запорожская детская железная дорога работает круглый год, однако каждый новый сезон традиционно начинает в день своего основания - 19 мая. Днепропетровская детская железная дорога действует с мая по сентябрь, а также в период зимних каникул", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в начале мая открыла новый сезон летней поездной работы и учебно-производственной практики на детских железных дорогах в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Донецке, Львове, Запорожье, Ривне и Луцке.

Ежегодно на детских железных дорогах работают более 400 кружков юных железнодорожников, в которых занимаются более 6,5 тыс. школьников.

Справка УНИАН. Всего в Украине функционируют 8 детских железных дорог: три на Львовской магистрали, две на Приднепровской, по одной на Донецкой, Юго-Западной и Южной железных дорогах.

Днепропетровская детская железная дорога основана 6 июля 1936 года. Протяженность ее путей составляет 2 км. Ежегодно перевозит более 15 тысяч детей. На железной дороге постоянно работают 6 смен из учеников 6-11 классов.

Запорожская детская железная дорога основана 19 мая 1972 года и является одной из наиболее развитых детских железных дорог Украины и СНГ. Протяженность ее путей составляет 8,6 км. Здесь действует одна станция и семь пассажирских платформ, тоннель длиной 80 м, подвижной состав состоит из трех тепловозов с вагонами и одной грузовой платформы.