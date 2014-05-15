Украина готовится ратифицировать конвенцию о поднятии затонувших судов

Как отмечают в пресс-службе, ратификация данного документа позволит урегулировать правоотношения в отношении имущества, затонувшего в исключительной экономической зоне государства, а также определить ответственность судовладельца за расходы на установление местонахождения и поднятие затонувшего судна.

В пресс-службе напомнили, что Королевство Дания стало десятым государством, которое ратифицировало вышеуказанную конвенцию, что обеспечит вступление документа в силу через 12 месяцев - 14 апреля 2015 года.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля Верховная Рада Украины ратифицировала Будапештскую конвенцию о перевозках грузов внутренними водными путями, что позволит устранить препятствия в осуществлении украинскими перевозчиками международных грузовых перевозок и расширить их участие в судоходстве на европейских реках.

Справка УНИАН. Найробийская международная конвенция о поднятии затонувших судов подписана 18 мая 2007 года в городе Найроби (Республика Кения). Конвенция устанавливает единые международные правила и процедуры для обеспечения быстрого и эффективного поднятия затонувших судов и уплаты компенсации за связанные с этим расходы, поскольку несвоевременное принятие необходимых мер по поднятию судов может представлять опасность для судоходства и наносить вред морской среде.

Укрречморинспекция создана в апреле 2011 года путем реорганизации образованной в декабре 2010 года Госслужбы морского и речного транспорта.

Государственная инспекция Украины по безопасности на морском и речном транспорте (Укрморречинспекция) осуществляет государственную политику в сфере безопасности на водном транспорте, вносит предложения по ее формированию, осуществлению государственного надзора и контроля за ее соблюдением, а также предоставляет административные услуги в сфере морского и речного транспорта.