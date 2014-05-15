ПЖД просит пограничников ускорить работу контрольных постов на станции Мелитополь

Приднепровская железная дорога (ПЖД) с целью предотвращения случаев задержки пассажирских поездов обратилась к Государственной пограничной службе Украины с просьбой ускорить работу пограничников на контрольных постах станции Мелитополь, где в последнее время наблюдаются задержки поездов с превышением согласованного срока остановки на станции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

"Железнодорожники просят работников пограничной службы обеспечить проведение проверок пассажирских поездов по станции Мелитополь в четко установленное время остановки поездов, согласно графику, и заблаговременно заканчивать проведение контрольных операций, до графикового отправления поезда", - говорится в обращении ПЖД к Госпогранслужбе.

По данным пресс-службы, всего за период с 30 марта по 7 мая на станции Мелитополь в обоих направлениях зафиксировано 488 случаев задержки поездов в сумме более чем на 216 часов. В частности, ежедневно задерживаются 26 пассажирских поездов с превышением согласованного срока остановки.

"Фактическая продолжительность погранично-таможенных операций значительно превышает согласованную, что делает невозможным соблюдение железной дорогой нормативного графика движения поездов, создает угрозу безопасным перевозкам", - подчеркивается в обращении.

В "Укрзализныце" констатируют, что железнодорожникам постоянно поступают обращения от пассажиров с просьбой повлиять на данную ситуацию. Необходимость в усовершенствовании работы контрольных постов на железнодорожной станции, неукоснительном соблюдении регламента проведения погранично-таможенных операций вызвана и введением в действие нового графика движения на 2014-2015 годы, в частности, увеличением количества поездов в летний период.

Как отмечают в пресс-службе, время осмотра транспортных средств превышает согласованное, несмотря на тот факт, что "Укрзализныця" и Госпогранслужба предварительно согласовали действия по обеспечению пропуска пассажирских поездов сообщением Украина – СНГ в крымском направлении и обратно, а также до 20 минут увеличили остановки пассажирских поездов на станции Мелитополь для проведения погранично-таможенных операций.

Как сообщал УНИАН, в графике движения на 2014-2015 годы, который будет введен в действие с 1 июня 2014 года, "Укрзализныця" с целью проведения осмотра поездов пограничниками предусмотрела 40-минутные остановки.

На все поезда был уменьшен срок предварительной продажи билетов с 45 до 30 суток до предполагаемой даты отправления поезда.

После согласования графика движения с железнодорожными администрациями соседних стран "Укрзализныця" возобновила предварительную продажу билетов на поезда, которые отправляются в рейс с 27 мая, за исключением поездов в направлении аннексированного Россией Крымского полуострова.