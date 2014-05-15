"Укрзализныця" хочет купить почти 12 тыс. грузовых вагонов за кредиты под госгарантии

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, об этом стало известно по итогам встречи 14 мая главы Министерства инфраструктуры Максима Бурбака и генерального директора "Укрзализныци" Бориса Остапюка с представителями отечественных компаний, выпускающих подвижной состав и другую железнодорожную технику и оборудование.

Согласно сообщению, Бурбак подчеркнул, что в этом году необходимо закупить для железнодорожной отрасли 2800 полувагонов и 2400 зерновозов, а в следующем году – 3650 полувагонов и 3000 зерновозов. Кроме того, в текущем году средства планируется направить на модернизацию железнодорожных путей, тепловозов и электровозов, а также на приобретение путевой техники.

В частности, как отметил министр инфраструктуры, на модернизацию и обновление подвижного состава планируется привлечь под госгарантии 12,5 млрд грн.

"Премьер-министр Украины Арсений Яценюк отметил, что эти средства необходимо направить для заказов на отечественные предприятия с локализацией комплектующих украинского производства не менее 85%. Это позволит загрузить наши заводы, обеспечить людей работой", - цитирует пресс-служба министра.

При этом Бурбак уточнил, что правительство поручило Министерству финансов Украины проработать вопрос выделения 1,2 млрд грн из государственного бюджета на обновление пассажирского подвижного состава, из них 400 млн грн планируется направить на закупку двух межрегиональных электропоездов двойного питания производства Крюковского вагоностроительного завода.

В свою очередь, руководители отечественных предприятий машиностроения заверили, что заводы способны выполнить большие объемы заказов с использованием комплектующих именно отечественного производства.

Также сообщается, что по поручению Кабинета министров Украины "Укрзализныця" внесла свои предложения к программе обновления подвижного состава железнодорожного транспорта. В частности, за счет привлеченных средств под госгарантии ведомство планирует модернизировать 334 пассажирских вагона, 88 единиц электропоездов и 4 дизель-поезда.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк сообщил о намерениях предоставить в 2014 году более 10 млрд грн государственных гарантий из бюджета по кредитам, которые будут направлены на проекты по обновлению изношенного подвижного состава «Укрзализныци», в частности, путем размещения заказов на Крюковском вагоностроительном заводе (КВСЗ).

«Укрзализныця» уже подготовила предложения в Кабинет министров относительно размещения на КВСЗ заказов на изготовление в текущем году 50 пассажирских вагонов на сумму около 725 млн грн и 15 дизель-поездов на сумму более 900 млн грн за счет иностранных заимствований под государственные гарантии.

Справка УНИАН. Обновление подвижного состава «Укрзализныци» предусмотрено Программой активизации развития экономики на 2013-2014 годы, разработанной правительством по поручению президента Украины.

Изношенность пассажирского подвижного состава, задействованного в ночных перевозках, составляет 85,8%. Более 3,6 тыс. вагонов (51,7%) уже исчерпали срок эксплуатации - 28 лет и эксплуатируются сверх нормативного срока. Ежегодно парк пассажирских вагонов уменьшается в среднем на 200 единиц (физический износ).

Износ пригородного подвижного состава железных дорог Украины составляет: электропоездов - 80,3%, дизель-поездов - 93,1%.