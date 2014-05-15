Количество желающих ехать в Крым значительно сократилось - "Укрзализныця"

Международные пассажироперевозки на территорию аннексированного Россией Крымского полуострова за период с 1 по 12 мая 2014 года сократились на 59,5% - до 16,3 тыс. пассажиров по сравнению с 40,2 тыс. человек за аналогичный период 2013 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

"С 1 по 12 мая 2014 года из России, Беларуси и других соседних стран в Крым прибыло 16,3 тыс. пассажиров, а за аналогичный период прошлого года - 40,2 тыс. пассажиров", - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, в частности, в прошлом году 1 мая на полуостров прибыло свыше 5,7 тыс. пассажиров в поездах, курсирующих в международном сообщении, а в этом году – менее 2 тыс. пассажиров.

По данным пресс-службы, железные дороги за указанный период также сократили пассажироперевозки с материковой части Украины в Крым - в 2,4 раза, до 60,2 тыс. пассажиров с более 143,8 тыс. пассажиров за аналогичный период прошлого года.

"Сейчас предварительная продажа билетов на поезда, как внутригосударственные, так и международные, курсирующие в Крым, открыта до 1 июня, когда будет введен график движения на 2014-2015 годы", - уточнили в пресс-службе.

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Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» в марте 2014 года сократила пассажироперевозки между материковой частью Украины и аннексированным Россией Крымом на 40% по сравнению с мартом 2013 года, а пассажироперевозки между Крымом и Россией – на 21-23%.

На все поезда был уменьшен срок реализации предварительной продажи билетов с 45 до 30 суток до предполагаемой даты отправления поезда.

Справка УНИАН. В феврале Россия ввела войска на территорию украинского Крыма и в марте, после проведения на полуострове нелегитимного референдума, аннексировала его.