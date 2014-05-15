Донецкая железная дорога увеличила грузоперевозки

Донецкая железная дорога (ДЖД) в январе-апреле 2014 года увеличила грузоперевозки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,7% - до 43,2 млн тонн, что составило 37,6% от общего объема перевозок железных дорог Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

Согласно сообщению, среднесуточная погрузка за указанный период составила 360,46 тыс. тонн.

По данным пресс-службы, в январе-апреле этого года на ДЖД отмечается рост объемов перевозок следующих номенклатур грузов: каменного угля - на 3,9%, черных металлов - на 19,6%, зерна - на 37%, огнеупоров - на 22,9%. При этом отмечается снижение объемов погрузки кокса - на 12,4% и строительных грузов - на 5,9%.

Традиционно основным видом груза, который перевозит Донецкая магистраль является каменный уголь, в частности, за 4 месяца текущего года железная дорога погрузила 25,8 млн тонн, в среднем за сутки грузилось 215,4 тыс. тонн угля, что составило 59,7% от общих объемов перевозок по ДЖД.

Только в апреле этого года ДЖД погрузила 11,2 млн тонн грузов, среднесуточная погрузка составила 375,59 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, Донецкая железная дорога в январе-марте 2014 года увеличила грузоперевозки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,2% - до 31,9 млн тонн.

ДЖД в 2013 году сократила грузоперевозки по сравнению с 2012 годом на 2,2% - до 139 млн тонн, что составило 36,8% от общего объема перевозок железных дорог Украины.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныци»). Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км - около 13% общей длины железных дорог Украины.