Румыния стала участницей железнодорожного проекта «Викинг»

Румыния стала шестой страной, которая присоединилась к международному проекту железнодорожных комбинированных перевозок "Викинг", соединяющему Балтийский и Черноморский регионы, сообщили УНИАН в пресс-службе проекта.

Согласно сообщению, в ходе совещания в Софии (Болгария), участники проекта - железные дороги Украины, Беларуси, Литвы, Болгарии и Молдовы подписали протокол о присоединении румынской компании по железнодорожным грузовым перевозкам CFR Marfa S.A. к Соглашению о перевозках грузов поездом комбинированного транспорта «Викинг».

"После присоединения к проекту Болгарии и Молдовы, желание Румынии стать участником интермодального маршрута было прогнозируемо. Все участники проекта прорабатывали маркетинговую составляющую нового маршрута, и сегодня с уверенностью можем заявить, что Румыния только усилит конкурентные преимущества проекта и станет стратегически выгодным для перевозки грузов между рынками Турции, Балканского полуострова и Европы", - цитирует пресс-служба президента украинской организации АО «ПЛАСКЕ», являющейся оператором поезда «Викинг», Олега Платонова.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2013 года генеральная дирекция государственных железных дорог Турции заявила о намерениях присоединиться к проекту развития грузоперевозок в рамках создания транспортного коридора Балтийское море - Черное море с использованием услуг поезда комбинированного транспорта «Викинг».

Международный железнодорожный проект "Викинг" в 2012 году увеличил перевозки грузов по территории Украины в три раза – до 12,8 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Поезд комбинированного транспорта «Викинг» курсирует с 2003 года по маршруту Ильичевск (Украина) – Минск (Беларусь) – Драугисте (Литва). В 2012 году к данному проекту присоединилась Болгария, а в 2013 году - Молдова. Общая длина маршрута составляет 1766 км. Поезд соединяет цепь морских контейнерных и контрейлерных линий Балтийского региона с аналогичной системой Черного, Средиземного и Каспийского морей.

В состав поезда включаются платформы с крупнотоннажными контейнерами, специализированные платформы с автопоездами, пассажирские вагоны для проезда водителей и проводников грузоотправителей.

С 19 января 2012 года «Викинг» начал регулярное курсирование по территории Украины по четкому графику и в определенные дни недели, независимо от количества вагонов в составе поезда.

В 2009 году Ассоциация европейских интермодальных перевозок признала поезд «Викинг» лучшим европейским проектом по перевозкам грузов из пункта А в пункт Б.

С участием европейских стран в Украине действуют проекты контейнерных перевозок - «Викинг» и «Зубр» по транспортному коридору Черное море - Балтийское море.