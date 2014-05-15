Львовская железная дорога увеличила погрузку на 2%

Львовская железная дорога (ЛЖД) в январе-апреле 2014 года увеличила погрузку грузов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2% - до 6,24 млн тонн, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

Согласно сообщению, за указанный период Львовская магистраль погрузила следующие виды грузов: 728,6 тыс. тонн зерновых, 602,2 тыс. тонн лесных грузов, 559,8 тыс. тонн каменного угля, 180,6 тыс. тонн нефтепродуктов, 167,7 тыс. тонн лома черных металлов, 353,6 тыс. тонн химических удобрений, 417,3 тыс. тонн цемента, 16,4 тыс. тонн торфа и прочее.

За отчетный период ЛЖД задействовала в перевозках 100,86 тыс. вагонов, что на 2,3% меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщал УНИАН, Львовская железная дорога в январе-марте 2014 года увеличила погрузку грузов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,6% - до 4,31 млн тонн.

ЛЖД в 2013 году сократила погрузку грузов по сравнению с 2012 годом на 1,2% - до 22,87 млн тонн, задействовав при этом 379 849 вагонов.

Справка УНИАН. Львовская железная дорога пролегает в юго-западной части Украины по территории 7 областей, проходя через Карпаты, Прикарпатье, Волынь.

На железной дороге действуют 354 станции, из них 252 открыты для грузовых операций.