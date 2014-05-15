"Укрзализныця" сократила пассажироперевозки из Украины в Россию на 35%

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в марте-апреле 2014 года сократила пассажироперевозки из Украины в Россию (без учета перевозок в обратном направлении) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 34,7% - до 267,4 тыс. пассажиров с 409,5 тыс., сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

В частности, пассажироперевозки из аннексированного Крымского полуострова в Российскую Федерацию за указанный период также сократились в 2,5 раза - до 15,1 тыс. пассажиров с 37,1 тыс. человек.

"За март-апрель 2014 года в поездах, следующих из Украины в Россию (без учета поездов из России в Украину) было перевезено 267,4 тыс. пассажиров, в том числе из Крыма 15,1 тыс. пассажиров. За аналогичный период прошлого года, в поездах, следующих из Украины в Россию, было перевезено 409,5 тыс. пассажиров, в том числе из Крыма 37,1 тыс. пассажиров", - сообщили в "Укрзализныце".

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Как сообщал УНИАН, железные дороги Украины с 1 по 12 мая 2014 года сократили международные пассажироперевозки на территорию аннексированного Россией Крымского полуострова по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 59,5% - до 16,3 тыс. пассажиров с 40,2 тыс. Кроме того, с 1 по 12 мая "Укрзализныця" также сократила пассажироперевозки с материковой части Украины в Крым в 2,4 раза - до более 60,2 тыс. пассажиров с более 143,8 тыс. пассажиров за аналогичный период прошлого года.

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«Укрзализныця» в марте 2014 года сократила пассажироперевозки между материковой частью Украины и аннексированным Россией Крымом на 40% по сравнению с мартом 2013 года, а пассажироперевозки между Крымом и Россией – на 21-23%.

В феврале Россия ввела войска на территорию украинского Крыма и в марте, после проведения на полуострове нелегитимного референдума, аннексировала его.



