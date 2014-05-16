Власть рассчитывает на минимум 1 млрд гривень инвестиций от концессии портов

Передача в концессию имущества украинских морских портов позволит привлечь в государственный бюджет минимум один млрд грн, сообщил журналистам заместитель министра инфраструктуры Андрей Бондаренко.

“Мы ожидаем, что только от сдачи в концессию имущества морских торговых портов только на первом этапе удастся привлечь до одного миллиарда гривен инвестиций, это по крайней мере”, - сказал Бондаренко.

Он сообщил, что технико-экономическое обоснование проекта по передаче в концессию морского торгового порта “Южный” (Одесская обл.) уже готово и проект будет запущен до конца текущего года.

По словам Бондаренко, Мининфраструктуры сейчас ищет инвесторов для создания государственно-частного партнерства в разных формах по всем государственным торговым морским портам, и сумма инвестиций будет увеличиваться, если удастся запустить аналогичные проекты по другим портам.

“Имущество морских торговых портов может быть предметом концессии, также и объектом аренды”, - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, министр инфраструктуры Максим Бурбак ранее заявлял о планах министерства провести первый конкурс по передаче в концессию крупнейшего морского торгового порта «Южный» (Одесская обл.). Также министр подчеркнул, что в рамках реформирования портовой отрасли этот концессионный конкурс должен пройти максимально открыто и публично.

Справка УНИАН. В Украине насчитывается 18 государственных морских портов. Морской торговый порт «Южный» - второй по объемам перевалки грузов порт Украины, основан в 1978 году и расположен на берегу Аджалыкского лимана. Это самый глубоководный порт Украины (глубина подходного канала - 15,5 м, глубины у причалов - 14-15,5 м). Общая протяженность причалов - около 2,6 км.

