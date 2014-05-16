На Львовской железной дороге из-за непогоды размыло 120 метров колеи

Львовская железная дорога (ЛЖД) отменила два пригородных поезда и изменила маршрут курсирования поезда сообщением Киев - Трускавец из-за размыва земляного полотна на перегоне Дрогобыч - Дубляны Самборские, который произошел в результате поднятия уровня воды возле железнодорожной колеи вдоль реки Быстрица и прорыва дамбы малой гидроэлектростанции, что привело к закрытию участка для движения поездов. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе дороги.

"Во время ночного обхода пути железнодорожники Львовской магистрали обнаружили размыв земляного полотна на 52 км перегона Дрогобыч - Дубляны Самборские, произошедшего вследствие поднятия уровня воды у железнодорожного пути вдоль реки Быстрица и прорыва дамбы малой гидроэлектростанции с последующим затоплением пути. Перегон в 4:25 утра закрыли для движения поездов", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, за 15-16 мая во Львовской области выпала месячная норма осадков. По состоянию на утро железнодорожники обнаружили 7 мест размытия колеи, общая протяженность размытого земляного полотна составляет 120 м. В реке Быстрица уровень воды поднялся до 6,6 метра, достигнув исторического максимума за полсуток. В пресс-службе отмечают, что данный участок пути входит в перечень особо опасных мест путевого хозяйства, и в связи с этим в период сильных осадков здесь осуществляется круглосуточное дежурство работников дистанции пути.

В связи с размывом колеи пассажирский поезд №49/50 сообщением Киев-Трускавец проследовал по измененному маршруту через Львов-Стрый-Дрогобыч вместо Львов-Самбор-Дрогобыч, и пока временно будет курсировать по измененному маршруту через станцию Стрый.

Для пассажиров, которые приобрели билеты на этот поезд со станции Самбор, будет организован подъезд к станции Львов отдельным электропоездом с последующей пересадкой на поезд Трускавец-Киев.

Кроме того, как уточнили УНИАН в пресс-службе, в настоящее время график движения пригородных поездов пересматривается, и уже отменены два пригородных поезда сообщением Самбор - Стрый. "Никаких задержек в движении поездов не было", - уточнили в пресс-службе.

Читайте такжеИз-за непогоды в Украине обесточены 189 населенных пунктов - ГСЧС

Справка УНИАН. Львовская железная дорога пролегает в юго-западной части Украины по территории 7 областей, проходя через Карпаты, Прикарпатье, Волынь.

На железной дороге действуют 354 станции, из них 252 открыты для грузовых операций.