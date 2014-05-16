Львовская железная дорога направит 75 млн гривень на укрепление земляного полотна

"Путейцы выполняют работы по укреплению земляного полотна, чтобы предотвратить размывание пути, и укрепляют берега рек. В этом году на капитальные работы по укреплению земляного полотна путей и мостов на Львовской магистрали предусмотрены расходы на сумму 75 млн грн", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что среди всех железных дорог страны, Львовская магистраль больше всего подвержена случаям размыва колеи из-за большого количества водоемов и осадков в регионе. Так, в горном регионе находится более тысячи мостов и столько же водомерных труб. Для контроля уровня воды в водоемах вблизи мостов установлено 87 водомерных реек, за которыми ведется круглосуточное наблюдение.

"Железнодорожники также обращают внимание на то, что кроме природных факторов, к увеличению количества наводнений в последние годы приводит человеческое вмешательство - несанкционированная вырубка лесов и загрязнение водоемов", - подчеркивают в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 16 мая ЛЖД изменила маршрут курсирования ряда поездов из-за размыва 120 м земляного полотна на перегоне Дрогобыч - Дубляны Самборские, который произошел в результате поднятия уровня воды возле железнодорожной колеи вдоль реки Быстрица и прорыва дамбы малой гидроэлектростанции, что привело к закрытию участка для движения поездов.

В частности, поезд №49/50 сообщением Киев-Трускавец будет курсировать вместо Львов-Самбор-Дрогобыч через Львов-Стрый-Дрогобыч. Пригородные поезда №6135/6136 Стрый-Самбор-Стрый вместо участка Дрогобыч-Самбор-Дрогобыч будут курсировать на участке Стрый-Дрогобыч-Стрый.

Справка УНИАН. Львовская железная дорога пролегает в юго-западной части Украины по территории 7 областей, проходя через Карпаты, Прикарпатье, Волынь.

На железной дороге действуют 354 станции, из них 252 открыты для грузовых операций.