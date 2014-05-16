Железные дороги Украины незначительно сократили грузоперевозки

Согласно сообщению, за указанный период экспортные грузоперевозки выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,4% - до 48,1 млн тонн, в то время как транзитные грузоперевозки сократились на 4,8% - до 11,9 млн тонн.

Вместе с тем, импортные грузоперевозки сократились на 3,3% - до 10,6 млн тонн, а перевозки грузов во внутреннем сообщении на 4,1% - до 66,2 млн тонн.

Железные дороги страны во внутреннем сообщении увеличили перевозки следующих номенклатур грузов: цемента - на 12,2%, лесных грузов - на 9,9%, химикатов - на 9%, каменного угля - на 1,2%.

Также сообщается, что железные дороги увеличили объем грузоперевозок на экспорт благодаря увеличению перевозок каменного угля на 58%, нефти и нефтепродуктов - на 87,3%, черных металлов - на 10,1%, лесных грузов - на 15,5%, зерна и зерновых грузов - на 34,6%, руды железной и марганцевой - на 3,8%.

Кроме того, объемы импортных перевозок нефти и нефтепродуктов выросли на 12,6%, минстройматериалов - на 13,8%, цветных металлов и изделий из них - на 21%, руды железной и марганцевой - на 10,7%, зерна и зерновых - на 66,3%.

Объемы транзитных перевозок зерна и зерновых грузов за отчетный период увеличились на 184,5%, цемента - на 79%, кокса - на 53,8%, черных металлов - на 9,3%, автомобилей - на 6,5%, нефти и нефтепродуктов - на 5%.

Как сообщал УНИАН, железные дороги Украины в январе-апреле 2014 года увеличили перевозки зерновых грузов (зерна, шрота, подсолнечника, жмыха и др.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 27,9% - до 9,6 млн тонн, задействовав в перевозках 152,7 тыс. вагонов-зерновозов,

Железные дороги в январе-марте 2014 года увеличили грузоперевозки по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 1,1% - до 101,95 млн тонн.

«Укрзализныця» в 2013 году сократила перевозку грузов по сравнению с 2012 годом на 3% - до 443,6 млн тонн. Ведомство планирует в 2014 году увеличить перевозку грузов на 1,2% - до 447,006 млн тонн грузов.