Южная железная дорога к летнему сезону отремонтировала 56 км путей

В частности, ЮЖД модернизировала 13,4 км путей, капитально отремонтировала 13,7 км, выполнила средний ремонт 17 км, а также комплексно-оздоровительный ремонт 12,2 км.

Основные ремонтно-путевые работы с начала года были выполнены на главных направлениях пассажирского и грузового движения: Гребенка - Полтава, Купянск - Тополи, Основа - Букино, Харьков - Лозовая, Гребенка - Ромодан - Кременчуг, Ворожба - Сумы - Люботин, Полтава - Кременчуг.

Кроме того, с начала текущего года железнодорожники Южной магистрали заменили четыре комплекта стрелочных переводов на новые на железобетонных брусьях, 12 комплектов - на старопригодные, а также выполнили средний ремонт 24 комплектов стрелочных переводов.

Как сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), в рамках подготовки путевого хозяйства к летнему сезону, планирует реконструировать и отремонтировать 355 км железнодорожных путей.

Южная железная дорога к летнему сезону планирует подготовить 585 пассажирских вагонов до конца мая, из которых 229 вагонов – с системами кондиционирования воздуха.

Справка УНИАН. Южная железная дорога - одна из старейших железных дорог Украины. Протяженность ее составляет более 3000 км, развернутая длина главных путей составляет свыше 4000 км. Географическое положение и конфигурация направлений и участков дороги определяет ее важное транзитное значение. Дорога обеспечивает транспортное обслуживание региона с добывающей промышленностью, машиностроительной индустрией и сельским хозяйством - это шесть областей с населением около 20 млн человек.