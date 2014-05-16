"Укрзализныця" с начала года продала через Интернет 1,4 млн билетов

В частности, пассажиры приобрели почти 762 тыс. электронных билетов, которые дают право на проезд без обращения в железнодорожные кассы и которые можно оформить исключительно через официальный сайт ведомства - booking.uz.gov.ua.

Только в апреле продажи железнодорожных билетов через Интернет выросли на 18,6% - до 425,4 тыс. билетов по сравнению с 358,8 тыс. билетов, купленных таким способом в апреле прошлого года.

"Реализовывать билеты через Интернет "Укрзализныця" начала с 2008 года. До сегодняшнего дня в целом их количество уже превысило 9 миллионов. За это время спектр интернет-услуг "Укрзализныци" расширился и сегодня включает, в частности, возможность полного оформления и онлайн-возврата билетов", - подчеркнули в пресс-службе.

В "Укрзализныце" отмечают рост популярности услуги приобретения электронных билетов через официальный сайт ведомства. Так, со времени ее внедрения в 2013 году было реализовано свыше 1 млн электронных проездных документов.

Читайте такжеКоличество желающих ехать в Крым значительно сократилось - "Укрзализныця"

Как сообщал УНИАН, продажи железнодорожных билетов через Интернет в феврале выросли в 1,3 раза - до 262 тыс. В январе-феврале 2014 года через официальный сайт "Укрзализныци" в режиме онлайн было оформлено 137,9 тыс. электронных проездных документов, что на 137,3 тыс. больше аналогичного периода прошлого года.

Электронный билет можно приобрести исключительно через онлайн-систему продажи на официальном сайте "Укрзализныци". Билеты, приобретенные через другие системы, являются бланками заказа, не имеющими статуса электронных билетов, и подлежат обмену в железнодорожных кассах на проездной документ, дающий право на проезд. Кроме того, электронный билет практически невозможно потерять, поскольку его можно распечатывать неограниченное количество раз из письма, которое приходит на электронную почту клиента.

На сегодняшний день электронный билет действует на 83 поезда внутреннего сообщения, в том числе на скоростные поезда категории "Интерсити+".

На другие поезда, кроме пригородных, пассажиры могут через онлайн-систему оформить бланк заказа, который необходимо обменять на билет в любой железнодорожной кассе. Оформление электронных билетов прекращается за один час до отправления поезда с начальной станции маршрута.

Системой бронирования и продажи билетов на поезда через Интернет в 2013 году воспользовались почти 5,2 млн пассажиров, что составляет около 8,5% от общего их количества.

Все электронные билеты имеют статус расчетного документа – фискального чека, что позволяет использовать их в качестве отчетности о командировке.