ПЖД направит 4 млн гривень на подготовку своих санаториев к лету

"В этом году на подготовку своих здравниц к летнему сезону Приднепровская железная дорога запланировала направить 3 млн 950 тыс. грн. Несмотря на финансовые трудности, работники магистрали – как нынешние, так и те, кто находится на заслуженном отдыхе, – будут оплачивать только часть стоимости путевок (10-30%), остальную часть будут компенсировать предприятие, ведомственные профсоюзы и региональные отделения Фонда социального страхования от временной потери трудоспособности", - подчеркивают в пресс-службе.

Согласно сообщению, в настоящее время железнодорожники завершают ремонтные работы в жилых корпусах и других помещениях пансионатов «Запорожье» и «Прибой», в детском оздоровительном лагере «Сокол» и на базе отдыха «Сич» (Запорожская обл.), а также обустраивают территорию и пляжи, проверяют состояние водопроводов, канализационных и электросетей, исправность автоматических противопожарных систем.

Также ПЖД продолжает работу по обеспечению своих здравниц квалифицированным медицинским и обслуживающим персоналом, а детского лагеря – педагогами.

Согласно плану, летний сезон-2014 планируется открыть 22 мая, а первыми отдыхающими санаториев станут пенсионеры-железнодорожники.

Как сообщал УНИАН, ранее Министерство инфраструктуры Украины приняло решение в связи с аннексией Крыма перенаправить детей железнодорожников на отдых в другие туристические регионы Украины.

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») планирует в текущем году оздоровить около 20 тыс. детей из семей железнодорожников в ведомственных лагерях и санаториях.

В оздоровительных учреждениях железнодорожной отрасли в прошлом году отдохнули и прошли курс лечения 88 тыс. человек, из них 26,2 тыс. детей железнодорожников.

В 2013 году "Укрзализныця" увеличила расходы на реализацию и сохранение ряда льгот и социальных гарантий для работников железных дорог на 8,4% по сравнению с 2012 годом - до 5,7 млрд грн.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.