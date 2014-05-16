Летом будет курсировать новый поезд Черновцы - Геническ

Львовская железная дорога (ЛЖД) с целью удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом на время летнего сезона с 1 июня по 1 сентября назначила ежедневный поезд по маршруту Черновцы – Геническ (Херсонская обл.), сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця").

Согласно сообщению, поезд №246/245 сообщением Черновцы – Геническ будет отправляться с Черновцов в 18:36, делать с остановки во Львове в 00:07 и в Киеве в 11:57 и прибывать в Геническ в 4:45. С Геническа поезд будет отправляться в 6:33, делать с остановки в Киеве в 22:37 и во Львове в 10:15 и прибывать в Черновцы в 15:40.

Читайте такжеКоличество желающих ехать в Крым значительно сократилось - "Укрзализныця"Также ЛЖД назначила курсирование новых прицепных беспересадочных вагонов: один вагон по маршруту Львов - Будапешт будет курсировать круглогодично три раза в неделю в составе поезда №15/16 сообщением Москва - Будапешт; вагон по маршруту Львов - София в осенне-зимний период будет курсировать через день в составе поезда №668/60-59/667 Ковель - Черновцы и София - Москва; вагон по маршруту Львов - Варна в летний период будет курсировать два раза в неделю в составе поезда №101/102 Минск - Варна; вагон по маршруту Черновцы - Варна в летний период будет курсировать четыре раза в неделю в составе поезда №59/60 Москва - София.

Как сообщал УНИАН, ранее «Укрзализныця» заявляла о планах назначить дополнительные поезда к Приазовью, в Херсон, Николаев и Одессу, в частности, поезда № 282/281 по маршруту Киев - Геническ, № 298/297 Киев - Херсон и двухгруппный поезд №472/552-551/471 по маршруту Днепропетровск - Кривой Рог - Бердянск.

Кроме того, в случае необходимости ведомство может назначить дополнительные поезда №452/451 по маршруту Николаев - Донецк, № 256/255 сообщением Львов - Херсон, № 287/288 по маршруту Киев - Одесса.

В новом графике движения на 2014-2015 годы, который будет введен в действие с 1 июня текущего года, разработан график для назначения 259 пар поездов, из них 169 пар круглогодичных поездов, 32 пары летних поездов.