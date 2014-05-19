Железные дороги усиливают борьбу с "зайцами" в пригородных поездах

Железные дороги Украины с целью повышения уровня доходности от перевозок пассажиров в пригородном сообщении, усиливают контроль за оплатой проезда в пригородных поездах, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») со ссылкой на главное управление пригородных перевозок.

В частности, с 12 мая по 12 июня Приднепровская, Южная, Юго-Западная, Одесская и Львовская железные дороги проводят месячник контроля за порядком оформления проездных документов.

«Во время месячника будут не только приниматься меры для предотвращения безбилетного проезда пассажиров, но и проверяться работа проводников, билетных кассиров на вокзалах и дежурных по турникетным системам, инструкторов по работе с проводниками и других работников железных дорог», - цитирует пресс-служба первого заместителя начальника главного управления пригородных пассажирских перевозок Андрея Мельничука.

По его словам, в настоящее время пригородный сектор пассажироперевозок является убыточным, поскольку коэффициент покрытия расходов доходами составляет лишь 13%, а также из года в год наблюдается негативная тенденция покрытия расходов облгосадминистраций за перевозки льготников.

В этой связи железные дороги организовали оповещение пассажиров о проведении данного месячника посредством объявлений и оповещений с помощью громкоговорящей связи на вокзалах, станциях и в пригородных поездах.

"Особое внимание железнодорожники будут обращать на проверку удостоверений и наличие соответствующих документов, позволяющих льготный проезд. Работа по недопущению к посадке в поезд пассажиров без проездных документов будет продолжаться. В течение первых месяцев после проведения проверок доходность от пригородных перевозок значительно увеличивается", - резюмировали в пресс-службе.

Также сообщается, что убытки «Укрзализныци» от пассажирских перевозок в пригородном сообщении за 4 месяца 2014 года составили 1,2 млрд грн против более 1,1 млрд грн за аналогичный период прошлого года.

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Как сообщал УНИАН, убытки «Укрзализныци» от пассажирских перевозок в 2013 году составили свыше 6,6 млрд грн, в том числе в пригородном сообщении - 3,5 млрд грн.

Задолженность государственных и местных бюджетов перед «Укрзализныцей» за осуществляемые ею перевозки пассажиров льготных категорий в 2013 году увеличилась по сравнению с 2012 годом на 18,3% - до 424,1 млн грн.

Износ пригородного подвижного состава железных дорог Украины составляет: электропоездов - 80,3% и дизель-поездов - 93,1%.

Справка УНИАН. Убытки «Укрзализныци» от пассажирских перевозок с 2008 по 2013 годы составили 33,5 млрд грн. В условиях жестко регулируемых тарифов на перевозку и отсутствия государственных дотаций до уровня нулевой рентабельности, железные дороги Украины традиционно покрывают их самостоятельно, путем перекрестного субсидирования пассажирских перевозок за счет грузовых.

Железнодорожным транспортом, в соответствии с законодательством Украины, осуществляется перевозка 26 льготных категорий граждан в полном объеме. Льготные категории граждан составляют около 70% всех перевезенных пассажиров в пригородном сообщении.