Движение по нескольким автодорогам на западе Украины перекрыто из-за разлива рек

Движение на нескольких участках автомобильных дорог в Львовской и Черновицкой областях закрыто из-за сильных ливней и повышения уровня воды в реках Прут и Стряж.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины, на правом берегу реки Прут разрушен подъезд к временному технологическому мосту на дороге Т-26-06 Новоселица - Маршинцы - Герца - Глубокая. Работы по восстановлению проезда на этом участке возможны только при полном снижении уровня воды, сказано в сообщении.

Кроме того, участок дороги Н-13 Львов-Самбор перекрыт из-за перелива воды из реки Стряж через проезжую часть. Объезд производится через дороги Луки - Остров, Чернихов - Максимовичи, Местковичи - Бабино.

По данным пресс-службы, проезд по автодорогам местного значения Старосамборского района усложнен из-за сильных ливней.

"Сейчас по области проводится обследование дорог для оценки объемов повреждений", - сообщает пресс-служба.