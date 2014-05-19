На Донбассе из-за террористов остановили движение грузовых поездов

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в связи с захватом посторонними лицами управления Донецкой железной дороги (ДЖД), сообщила о приостановке движения грузовых поездов на стыках с Донецкой магистралью, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

"Сегодня, 19 мая в 10:00 в связи с захватом посторонними лицами управления ГП «Донецкая железная дорога» прекращено движение грузовых поездов на стыках с Донецкой железной дорогой. Грузовые поезда остановлены на пути следования. Пассажирские поезда, в том числе пригородные, продолжают курсировать без изменений", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, на пути следования в направлении Донецкой железной дороги было остановлено 2623 груженых вагонов и 462 порожних. Из ДЖД в адрес грузополучателей Украины на другие железные дороги из-за приостановки движения железнодорожники не смогли отправить 3015 груженых вагонов и 1355 порожних вагонов.

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Как сообщал УНИАН, по данным портала "ОстроВ", сепаратисты – представители самопровозглашенной «Донецкой народной республики» сегодня утром заблокировали административное здание управления Донецкой железной дороги. Также захватчики начали вести переговоры с руководством ДЖД, однако цель их визита и требования неизвестны.

Генеральная прокуратура Украины признала самопровозглашенные «Донецкую народную республику» и «Луганскую народную республику» террористическими организациями.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины. Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км - около 13% общей длины железных дорог Украины.