Львовская железная дорога изменила график движения поездов

Львовская железная дорога (ЛЖД) внесла ряд изменений в новый график движения поездов на 2014-2015 годы, который вступит в силу с 1 июня, в частности, отменив пять поездов и изменив маршрут курсирования трех поездов, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

Согласно сообщению, Львовская магистраль предусмотрела в новом графике движения курсирование 20 пар пассажирских поездов своего формирования, а также 19 пар пассажирских поездов формирования других железных дорог, среди которых две пары поезда категории "Интерсити+" составом Hyundai и одна пара поезда "Интерсити" с местами для сидения сообщением Киев - Тернополь.

В частности, со вступлением в силу нового графика ЛЖД отменит следующие поезда: № 296/295 Черновцы – Симферополь, № 211/212 Москва – Львов, № 225/226 Харьков – Ужгород, №525/526 Киев – Чоп, № 535/536 Ужгород – Симферополь.

В то же время Львовская магистраль предусмотрела в новом графике назначение поезда № 741/742 по маршруту Дарница, Киев – Трускавец, № 52/51 сообщением Краков – Львов (состав Польской железной дороги), № 246/245 по маршруту Черновцы – Геническ.

Кроме того, с 1 июня будет изменена нумерация следующих поездов: № 245/246 Москва – Чоп будет изменен на № 149/150 по этому же направлению, № 170/169 Львов – Киев, Дарница (скоростной поезд Hyundai) на № 744/743, № 529/530 Киев – Ужгород на № 229/230, № 537/538 Киев – Ужгород на № 239/240, № 558/557 Одесса – Ужгород на № 242/241, № 514/513 Мукачево – Киев на № 244/243, № 505/506 Киев – Ужгород на № 253/254, № 507/508 Киев – Чоп на № 267/268, № 531/532 Киев – Львов на № 205/206.

Также было изменено направление поездов № 41/42 сообщением Днепропетровск – Львов на поезд №41/42 по маршруту Днепропетровск – Трускавец, № 256/255 Львов – Симферополь на № 256/255 Львов – Херсон.

Также с июня будет изменен маршрут курсирования трех поездов, в частности, № 59/60 Москва – София будет следовать через Тернополь, Копычинцы, Чертков, Черновцы вместо Тернополя, Львова, Ходорова, Черновцов; № 86/85 Львов – Симферополь будет следовать через Львов, Николаев, Херсон, Симферополь вместо Львова, Днепропетровска, Запорожья, Симферополя; № 88/87 Ковель – Симферополь будет курсировать через Ковель, Николаев, Херсон, Симферополь вместо Ковеля, Днепропетровска, Запорожья, Симферополя.

Кроме того, Львовская магистраль изменила периодичность курсирования ряда поездов: № 13/14 сообщением Ужгород – Киев будет курсировать круглогодично каждый день вместо курсирования в летний период через день, а в осенне-зимний период ежедневно, № 78/77 по маршруту Ковель - Москва будет курсировать круглогодично через день вместо ежедневного курсирования, № 88/87 сообщением Ковель - Симферополь будет курсировать круглогодично через день вместо ежедневного курсирования; № 120/119 по маршруту Запорожье - Львов будет курсировать круглогодично каждый день вместо ежедневного курсирования в летний сезон, а в осенне-зимний период через день; № 667/668 Черновцы - Ковель будет курсировать круглогодично через день вместо курсирования через день в осенне-зимний период.

По данным пресс-службы, в летний сезон на вокзалах и станциях ЛЖД будет работать 396 билетных касс. К работе во время летних перевозок ЛЖД готова задействовать дополнительно 65 проводников, из них 15 студентов профильных учебных заведений.

Как сообщал УНИАН, ранее Львовская железная дорога с целью удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом на время летнего сезона с 1 июня по 1 сентября назначила ежедневный поезд по маршруту Черновцы – Геническ (Херсонская обл.), а также назначила курсирование новых прицепных беспересадочных вагонов по четырем направлениям.

ЛЖД в рамках подготовки пассажирского хозяйства к работе в летний период планирует подготовить 654 пассажирских вагона, из которых 227 вагонов – с системами кондиционирования воздуха.

Справка УНИАН. Львовская железная дорога пролегает в юго-западной части Украины и проходит по территории 7 областей через Карпаты, Прикарпатье, Волынь.

На железной дороге действуют 354 станции, из них 252 открыты для грузовых операций.

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