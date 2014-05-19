Одесская железная дорога увеличила погрузку зерновых на 54%

Одесская железная дорога (ОЖД) в январе-апреле 2014 года увеличила объем погрузки зерновых грузов (зерна, шрота, подсолнечника, жмыха и др.) по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 54% - до 1,39 млн тонн, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

Согласно сообщению, всего за указанный период Одесская магистраль погрузила 7,41 млн тонн грузов.

В январе-апреле текущего года ОЖД увеличила объемы погрузку следующих номенклатур грузов: жмыха - на 27,5%, до 305,7 тыс. тонн, нефти - на 17,1%, до 186,8 тыс. тонн, флюсов - на 20,2%, до 45,9 тыс. тонн, химикатов - на 45,5%, до 94,5 тыс. тонн, лесных грузов - на 53,8%, до 82,7 тыс. тонн, огнеупоров - на 24,1%, до 36,4 тыс. тонн.

"Вместе с тем снизился объем нагрузки импортных и строительных грузов, лома черных металлов, однако доходные поступления железной дороги от грузовых перевозок превышают уровень января-апреля 2013 года", - подчеркнули в пресс-службе.

ОЖД отмечает, что значительного роста объемов погрузки зерновых удалось достичь благодаря рекордному урожаю прошлого года в регионе обслуживания Одесской железной дороги и в Украине в целом, а также благодаря положительной конъюнктуре мировых цен на зерно.

Как сообщал УНИАН, железные дороги Украины в январе-апреле 2014 года увеличили перевозки зерновых грузов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 27,9% - до 9,6 млн тонн, задействовав в перевозках 152,7 тыс. вагонов-зерновозов.

В 2013 году объем грузов, отгруженных и перевезенных Одесской железной дорогой, увеличился по сравнению с 2012 годом на 1% - до около 30 млн тонн, при этом было задействовано 484,7 тыс. вагонов.

Справка УНИАН. Одесская железная дорога проходит через территорию Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской и Винницкой областей. На Одесскую железную дорогу приходится около 20% грузооборота и более 16% пассажирооборота железных дорог Украины.

