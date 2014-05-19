ЮЗЖД благодаря турникетам увеличила выручку от пригородных пассажироперевозок

Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) в январе-апреле 2014 года увеличила среднемесячный доход от реализации билетов на пригородные поезда на 122,6% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года благодаря внедрению на станциях автоматизированной турникетной системы контроля за наличием проездных документов, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги, не указывая абсолютного показателя.

Согласно сообщению, за отчетный период ЮЗЖД реализовала на оборудованных турникетами станциях 4,165 млн проездных документов, что на 676,4 тыс. билетов больше, чем за аналогичный период 2013 года.

Юго-Западная магистраль продолжает работу по установлению турникетных систем на станциях, всего сейчас функционируют 217 автоматизированных систем контроля.

"Турникетные системы делают невозможным безбилетный проход на посадку в электропоезд, а также предоставляют полную информацию о том, какие именно категории пассажиров пользуются услугами пригородного железнодорожного транспорта. Поэтому железная дорога может анализировать пассажиропоток и популярность маршрута и заявлять максимально объективную сумму расходов на перевозку пассажиров-льготников, которую должны компенсировать местные администрации", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в январе 2014 года ЮЗЖД увеличила выручку от пригородных пассажироперевозок на 25% благодаря турникетным системам.

За 10 месяцев 2013 года ЮЗЖД установила 6 автоматизированных турникетных систем на станциях Буча, Тетерев, Нежин и Бровары, что позволило увеличить среднесуточную выручку от пассажирских перевозок на данных станциях почти в 8 раз.

Справка УНИАН. Юго-Западная железная дорога является одной из ведущих транспортных артерий государства. В ведении ЮЗЖД находится около 20% основных производственных фондов «Укрзализныци».

ЮЗЖД занимает второе место по объему перевозок среди шести железных дорог Украины. В общем объеме грузовых перевозок в Украине каждая шестая тонна приходится на долю ЮЗЖД. Железная дорога в основном расположена на территории Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской и Хмельницкой областей.

