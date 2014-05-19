"Укрзализныця" выплатила второй купонный доход по еврооблигациям
Основной целью выпуска еврооблигаций было привлечение беззалогового финансирования без гарантии государства для реализации программ капитальных вложений.
Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») 16 мая 2014 года выплатила второй купонный доход по еврооблигациям на 500 млн долл., дебютный выпуск которых состоялся в мае прошлого года, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, не уточнив суммы выплаты.
"16 мая 2014 года "Укрзализныця" своевременно и в полном объеме осуществила вторую выплату купона по еврооблигациям, дебютный выпуск которых состоялся в мае 2013 года. Первую выплату купона по еврооблигациям "Укрзализныця" осуществила 18 ноября прошлого года", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, основной целью выпуска еврооблигаций было привлечение беззалогового финансирования без гарантии государства для реализации программ капитальных вложений, а также рефинансирования краткосрочного кредитного портфеля.
По данным пресс-службы, основными инвесторами, которые приобрели облигации "Укрзализныци", являются инвестиционные фонды (68%), банки (25%) и хедж-фонды (6%).
Как сообщал УНИАН, в мае 2013 года «Укрзализныця» провела на Ирландской фондовой бирже успешное размещение пятилетних евробондов с купоном на уровне 9,5% годовых в объеме 500 млн долл. и погашением 21 мая 2018 года. Периодичность выплаты купона - дважды в год.
Организаторами размещения стали банки Barclays, Morgan Stanley и Sberbank. «Укрзализныця» направила привлеченные средства на реализацию программ капитальных вложений и рефинансирование своего краткосрочного кредитного портфеля.
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило выпуску облигаций финальный долгосрочный рейтинг в иностранной валюте «B-».
В конце ноября «Укрзализныця» своевременно и в полном объеме осуществила первую выплату купона по своему дебютному выпуску еврооблигаций на 500 млн долл. США с погашением в 2018 году.
Позже финансовые эксперты выразили надежду на возвращение "Укрзализныци" в 2014 году на мировой рынок заимствований, однако уже в качестве единого корпоративного эмитента – акционерного общества, а не используя взаимное поручительство шести отдельных железных дорог и предприятий отрасли, как это было во время дебютного выпуска.
В апреле в интервью УНИАН министр инфраструктуры Украины Максим Бурбак высказал предположение, что «Укрзализныця» может вернуться на внешний рынок заимствований в текущем году.