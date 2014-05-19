"Укрзализныця" выплатила второй купонный доход по еврооблигациям

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») 16 мая 2014 года выплатила второй купонный доход по еврооблигациям на 500 млн долл., дебютный выпуск которых состоялся в мае прошлого года, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, не уточнив суммы выплаты.

"16 мая 2014 года "Укрзализныця" своевременно и в полном объеме осуществила вторую выплату купона по еврооблигациям, дебютный выпуск которых состоялся в мае 2013 года. Первую выплату купона по еврооблигациям "Укрзализныця" осуществила 18 ноября прошлого года", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, основной целью выпуска еврооблигаций было привлечение беззалогового финансирования без гарантии государства для реализации программ капитальных вложений, а также рефинансирования краткосрочного кредитного портфеля.

По данным пресс-службы, основными инвесторами, которые приобрели облигации "Укрзализныци", являются инвестиционные фонды (68%), банки (25%) и хедж-фонды (6%).

Как сообщал УНИАН, в мае 2013 года «Укрзализныця» провела на Ирландской фондовой бирже успешное размещение пятилетних евробондов с купоном на уровне 9,5% годовых в объеме 500 млн долл. и погашением 21 мая 2018 года. Периодичность выплаты купона - дважды в год.

Организаторами размещения стали банки Barclays, Morgan Stanley и Sberbank. «Укрзализныця» направила привлеченные средства на реализацию программ капитальных вложений и рефинансирование своего краткосрочного кредитного портфеля.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило выпуску облигаций финальный долгосрочный рейтинг в иностранной валюте «B-».

В конце ноября «Укрзализныця» своевременно и в полном объеме осуществила первую выплату купона по своему дебютному выпуску еврооблигаций на 500 млн долл. США с погашением в 2018 году.

Позже финансовые эксперты выразили надежду на возвращение "Укрзализныци" в 2014 году на мировой рынок заимствований, однако уже в качестве единого корпоративного эмитента – акционерного общества, а не используя взаимное поручительство шести отдельных железных дорог и предприятий отрасли, как это было во время дебютного выпуска.

В апреле в интервью УНИАН министр инфраструктуры Украины Максим Бурбак высказал предположение, что «Укрзализныця» может вернуться на внешний рынок заимствований в текущем году.