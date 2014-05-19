На Донецкой железной дороге возобновили движение грузовых поездов

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») сегодня около 15:00 полностью возобновила движение грузовых поездов на Донецкой железной дороге, которое было приостановлено несколькими часами ранее в связи с захватом посторонними лицами управления Донецкой магистрали, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

"На Донецкой железной дороге около 15 часов полностью восстановлено движение грузовых поездов, которое было сегодня приостановлено в связи с захватом посторонними лицами управления ГП «Донецкая железная дорога». Сейчас все грузовые поезда продолжают движение к станциям назначения", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 10:00 посторонние лица захватили управление ДЖД, что привело к приостановке движения грузовых поездов на стыках с Донецкой железной дорогой, в то же время пассажирские поезда, в том числе пригородные, продолжали курсировать по заданным маршрутам без изменений.

На пути следования в направлении Донецкой железной дороги было остановлено 2623 груженых вагонов и 462 порожних. Из ДЖД в адрес грузополучателей Украины на другие железные дороги из-за приостановки движения железнодорожники не смогли отправить 3015 груженых вагонов и 1355 порожних.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины. Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км - около 13% общей длины железных дорог Украины.

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