ЛЖД возобновила движение поездов после размыва колеи

Львовская железная дорога (ЛЖД) 18 мая около 17:00 открыла для движения поездов участок дороги Самбор-Дрогобыч, который был закрыт с 16 мая в связи с размывом земляного полотна в результате поднятия уровня воды возле железнодорожной колеи вдоль реки Быстрица и прорыва дамбы малой гидроэлектростанции, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

"Железнодорожники Львовской магистрали ликвидировали последствия размыва земляного полотна на 52-53 км перегона Дрогобыч-Дубляны Самборские. Движение поездов на участке восстановили в воскресенье, 18 мая, в 16:58. Сейчас здесь круглосуточно дежурят работники путевого хозяйства железной дороги", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, для ликвидации последствий размыва земляного полотна на данном участке железнодорожники задействовали 6 единиц техники, а также использовали 1694 кубометров бутового камня, 400 кубометров щебня и 320 кубометров загрязненного балласта. В целом, было заменено на новые 85 деревянных шпал, выполнены работы по выправке 1,5 км путей и рихтовке 300 м.

"На Львовской железной дороге для восстановления движения поездов на перегоне Самбор-Дрогобыч ликвидировали 18 размывов... Работы продолжались круглосуточно до полного восстановления движения на перегоне", - подчеркнули в пресс-службе.

17 мая ЛЖД открыла перегон для движения хозяйственных поездов (железнодорожное подразделение, выполняющее на станциях и перегонах текущие и ремонтные работы), а в воскресенье - уже для всех поездов.

Как сообщал УНИАН, 16 мая ЛЖД изменила маршрут курсирования ряда поездов из-за размыва 120 м земляного полотна на перегоне Дрогобыч - Дубляны Самборские, который произошел в результате поднятия уровня воды возле железнодорожной колеи вдоль реки Быстрица и прорыва дамбы малой гидроэлектростанции, что привело к закрытию участка для движения поездов.

Во Львовской области из-за сильных ливней было подтоплено 1 тыс. 204 жилых дома, кроме того, также были подтоплены газораспределительные станции и оборваны линии электропередач, по состоянию на утро 19 мая оставались без газоснабжения 9 сел, также 4 населенных пункты – без электроснабжения.

Движение на нескольких участках автомобильных дорог в Львовской и Черновицкой областях также закрыто из-за сильных ливней и повышения уровня воды в реках Прут и Стряж.

ЛЖД для защиты земляного полотна от разрушающего воздействия природных факторов планирует в текущем году направить 75 млн грн на проведение капитальных работ по укреплению полотна вдоль путей и мостов.

Справка УНИАН. Львовская железная дорога пролегает в юго-западной части Украины по территории 7 областей, проходя через Карпаты, Прикарпатье, Волынь.

На железной дороге действуют 354 станции, из них 252 открыты для грузовых операций.