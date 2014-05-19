ЕИБ выделяет 55 млн евро на строительство Бескидского тоннеля

Европейский инвестиционный банк объявил о выделении Украине займа в размере 55 млн евро для строительства Бескидского железнодорожного тоннеля в Карпатах, который соединит Украину и Евросоюз.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в сообщении, распространенном банком, штаб-квартира которого находится в Люксембурге.

Длина двухпутного тоннеля составит 1,8 километра.

"Европейский инвестиционный банк подает четкий сигнал, предоставляя ссуду Украине для финансирования модернизации ключевого транспортного коридора. Эта помощь очень важна для дальнейшего укрепления интегральных связей между Украиной и Европейским Союзом," - цитирует пресс-служба вице - президента банка Ласло Баранья.

По его словам, это первый заем со стороны ЕИБ для украинского железнодорожного транспорта.

Новый тоннель расположен в Карпатах и заменит старый однопутный тоннель двухпутным, который позволит движение поездов одновременно в обоих направлениях. Бескидский тоннель является одним из приоритетных транспортных проектов в рамках "Восточного партнерства".

Банк планирует выделить Украине кредитов на сумму в три миллиарда евро в период 2014-2016 годов в рамках общего пакета помощи ЕС Киеву в размере 11 миллиардов евро, о чем было объявлено в марте.

Как сообщал УНИАН, новый тоннель будет строиться на стыке Львовской и Закарпатской областей в 30 м от действующего тоннеля, построенного еще во времена Австро-Венгрии в ХІХ веке, который находится в аварийном состоянии.

В конце декабря 2013 года Кабинет министров Украины одобрил привлечение займа от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в размере 55 млн евро на строительство Бескидского тоннеля.

Министерство инфраструктуры Украины намерено в 2014 году проложить около 0,7 км пути Бескидского тоннеля.

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