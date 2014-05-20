Украина предупредила мир об опасности судоходства в портах Крыма

Украина уведомила государства - члены Международной морской организации (IMO) о невозможности обеспечения надлежащего уровня безопасности судоходства и соблюдения международных обязательств в морских торговых портах аннексированного Крыма, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

"Украина сообщила ИМО о невозможности обеспечения надлежащего уровня безопасности судоходства и соблюдения международных обязательств, вытекающих из необходимости сохранения человеческой жизни на море, поиска, спасения в портах Евпатория, Керчь, Севастополь, Феодосия, Ялта", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в начале мая по просьбе Мининфраструктуры и по поручению Министерства иностранных дел, посольство Украины в Великобритании предоставило соответствующую информацию секретариату IMO, ее государствам-членам и представителям иностранных компаний, аккредитованных при IMO.

Как отмечают в пресс-службе, такое решение обусловлено невозможностью осуществления Украиной взятых на себя международных обязательств в сфере обеспечения безопасности судоходства, сохранению человеческой жизни на море, поиска и спасения в акватории крымских портов, которые вышли из-под фактического управления и контроля Мининфраструктуры из-за оккупации территории полуострова.

"В связи с этой ситуацией также наблюдается высокий уровень имущественных рисков на подходах и в акваториях морских портов в Крыму и Севастополе, о чем тоже проинформированы морские государства", - подчеркнули в пресс-службе.

Мининфраструктуры напомнило, что порты Евпатория, Керчь, Севастополь, Феодосия, Ялта были захвачены силовым методом незаконными группировками еще 27 марта 2014 года. С тех пор доступ к государственному имуществу заблокирован, захвачены службы лоцманов и капитанов портов, которые обеспечивают безопасность мореплавания в акваториях крымских портов.

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Как сообщал УНИАН, в феврале Россия ввела войска на территорию украинского Крыма и в марте, после проведения на полуострове нелегитимного референдума, аннексировала его.

Окуппационные власти аннексированного Крыма в конце марта «национализировали» украинское госпредприятие «Керченская паромная переправа» и морские порты в Керчи, Феодосии, Евпатории и Ялте, создав на их базе госпредприятие "Крымские морские порты".

Справка УНИАН. Международная морская организация (англ. International Maritime Organization, IMO) - международная межправительственная организация была создана 6 марта 1948 года в Женеве, является специализированным учреждением ООН, служит аппаратом для сотрудничества и обмена информацией по техническим вопросам, связанным с международным торговым судоходством.