Донецкая железная дорога сообщает, что работает в штатном режиме

"Донецкая железная дорога работает в штатном режиме. Пассажирские и пригородные поезда курсируют согласно действующему расписанию, с учетом изменений от 2 мая 2014 года. Также осуществляются грузовые перевозки согласно полученным заявкам от промышленных предприятий Донбасса", - говорится в сообщении.

Как напомнили в пресс-службе, начиная со 2 мая 2014 года закрыто движение на участке Лозовая – Славянск - Дружковка и Форпостная - Красный Лиман в направлениях Букино - Изюм-Харьков и Тропа - Купянск. В результате 14 пар пассажирских поездов изменили маршрут следования и отменены две пары пассажирских поездов формирования Южной железной дороги, 29 пар пригородных поездов отменены и девять пар изменили маршрут следования.

Как сообщал УНИАН, в середине апреля вооруженные лица начали захватывать административные здания в ряде городов Донецкой области, а также в Луганске.

15 апреля на севере Донецкой области началась антитеррористическая операция.

В связи с несанкционированным перекрытием движения поездов на двух участках Донецкой железной дороги, 17 пар пассажирских поездов по-прежнему продолжают курсировать по измененному маршруту через участок Лозовая - Павлоград - Красноармейск.

Также, 19 мая посторонние лица захватили управление ДЖД, что привело к приостановке движения грузовых поездов на Донецкой железной дороге. Грузовые поезда были остановлены на пути следования, а пассажирские поезда, в том числе пригородные, продолжали курсировать по заданным маршрутам без изменений.

На пути следования в направлении Донецкой железной дороги было остановлено 2623 груженых вагонов и 462 порожних. Из ДЖД в адрес грузополучателей Украины на другие железные дороги из-за приостановки движения железнодорожники не смогли отправить 3015 груженых вагонов и 1355 порожних.

Позже, около 15:00 того же дня грузовое движение на ДЖД было возобновлено.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины. Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км - около 13% общей длины железных дорог Украины.



