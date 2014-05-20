На Одесской железной дороге возросли продажи билетов через интернет

Покупка железнодорожных билетов через систему бронирования и продажи билетов в интернете в январе-апреле 2014 года на Одесской железной дороге (ОЖД) выросла по сравнению с аналогичным периодом 2013 года в 2,6 раза - до 100 тыс. проездных документов, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

Согласно сообщению, пассажирский вокзал Одесса-Главная стал лидером продаж билетов через интернет - 47 тыс., что составило почти 50% от общего количества реализованных проездных документов онлайн.

"Интернет-заказ можно сделать только полных и детских проездных документов в поездах, до отправления которых осталось более четырех часов", - подчеркивается в сообщении.

В частности, оформить билет можно через различные интернет-ресурсы, а также через официальный сайт "Укрзализныци", где пользователь может получить справочную информацию о наличии поездов в необходимом направлении, свободных мест и стоимости проезда, времени отправления поезда, его маршрута и календаря курсирования.

После оплаты документа пассажир получает бланк заказа с уникальным цифровым кодом (14 или 16 символов), который необходимо обменять на проездной документ в специализированных билетных кассах, расположенных на внеклассном пассажирском вокзале Одесса-Главная и вокзалах первого класса Херсон, Николаев, Шевченко. Кроме того, на вокзале Одесса-Главная пять билетных касс и по две билетные кассы на вокзалах в Херсоне и Николаеве оборудованы сканерами штрих-кода, которые значительно сокращают время обслуживания пассажиров при оформлении проездных документов с помощью интернета.

Как сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") с 1 января по 15 мая текущего года реализовала через интернет 1,4 млн билетов, что составило 9,3% от общего объема продаж. В частности, пассажиры приобрели почти 762 тыс. электронных билетов, которые дают право на проезд без обращения в железнодорожные кассы и которые можно оформить исключительно через официальный сайт ведомства - booking.uz.gov.ua.

Системой бронирования и продажи билетов на поезда через интернет в 2013 году воспользовались почти 5,2 млн пассажиров, что составляет около 8,5% от общего их количества.

Справка УНИАН. Электронный билет можно приобрести исключительно через онлайн-систему продажи на официальном сайте "Укрзализныци". Билеты, приобретенные через другие системы, являются бланками заказа, не имеющими статуса электронных билетов, и подлежат обмену в железнодорожных кассах на проездной документ, дающий право на проезд. Кроме того, электронный билет практически невозможно потерять, поскольку его можно распечатывать неограниченное количество раз из письма, которое приходит на электронную почту клиента.

На сегодняшний день электронный билет действует на 83 поезда внутреннего сообщения, в том числе на скоростные поезда категории "Интерсити+".

На другие поезда, кроме пригородных, пассажиры могут через онлайн-систему оформить бланк заказа, который необходимо обменять на билет в любой железнодорожной кассе. Оформление электронных билетов прекращается за один час до отправления поезда с начальной станции маршрута.

Все электронные билеты имеют статус расчетного документа – фискального чека, что позволяет использовать их в качестве отчетности о командировке.