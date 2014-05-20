В Украине вступила в силу Будапештская конвенция о водных путях

Закон Украины «О ратификации Будапештской конвенции о договоре перевозки грузов внутренними водными путями», разработанный Кабинетом министров Украины и принятый Верховной Радой 17 апреля 2014 года, вступил в силу 17 мая.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

Согласно сообщению, конвенция представляет собой сборник унифицированных правил по заключению договоров перевозки грузов по внутренним водным путям, которые будут способствовать украинским перевозчикам в осуществлении международных грузовых перевозок и расширении их участия в судоходстве на европейских реках.

В сферу юрисдикции Будапештской конвенции попадают не только договорные отношения во внутренних водных перевозках, но и грузовые перевозки в смешанном плавании типа "река–море", когда часть маршрута осуществляется по рекам, каналам, озерам и морским путем.

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Как сообщал УНИАН, 17 апреля 2014 года Верховная Рада приняла Закон «О ратификации Будапештской конвенции о договоре перевозки грузов внутренними водными путями». 7 мая 2014 года исполняющий обязанности президента Украины, председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов подписал его.

Справка УНИАН. Будапештская конвенция о договоре перевозки грузов внутренними водными путями была заключена 22 июня 2001 года в г. Будапешт (Венгерская Республика). Конвенция была подписана от имени Украины 20 июня 2002 года с условием ее дальнейшей ратификации.