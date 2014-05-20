Комиссия "Укрзализныци" поедет в РФ на место аварии поезда Москва-Кишинев

Комиссия Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") 20 мая выедет на место столкновения пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Москва-Кишинев, с грузовым поездом, которое произошло сегодня в полдень в Подмосковье, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

В состав комиссии войдут руководители и специалисты главного управления безопасности движения, вагонного и путевого хозяйств ведомства.

В "Укрзализныце" также подтвердили, что вагоны грузового поезда действительно принадлежали Украинскому государственному центру транспортного сервиса (УГЦТС) "Лиски" (Киев).

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По предварительной информации "Укрзализныци", грузовой контейнерный поезд №1484 был сформирован на станции Вадул-Сирет и курсировал на станцию Москва-Грузовая. Поезд был сформирован из 44 фитинговых платформ с контейнерами, которые находятся на балансе подразделения "Укрзализныци" - УГЦТС "Лиски".

В результате схождения с рельсов 15 вагонов с головы поезда произошло столкновение с вагонами пассажирского поезда №341 по маршруту Москва - Кишинев, который после столкновения остался на рельсах.

"На территорию России грузовой поезд был передан в пункте приема-передачи на стыке "Хутор-Михайловский" 19 мая в 10:13 после техосмотра российскими железнодорожниками. Точную причину аварии установит специальная комиссия, которая будет работать непосредственно на месте события. "Укрзализныця" выражает соболезнования родным погибших и пострадавшим в аварии", - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Как сообщал УНИАН, в 12:32 на перегоне Наро-Фоминск – Бекасово-1 Московской железной дороги произошел сход 16 вагонов грузового поезда с последующим столкновением с пассажирским поездом № 341 Москва-Кишинев.

В пассажирском поезде повреждены 7 и 8 вагоны. В результате столкновения поездов погибло 5 человек, около 50 пострадало, 15 из них находятся в тяжелом состоянии и эвакуированы вертолетами в больницы.

В настоящее время в компании «Российские железные дороги» выясняют гражданство погибших и пострадавших.

Следственный комитет России выясняет все обстоятельства произошедшей железнодорожной аварии, в частности, уже удалось, что данное происшествие произошло из-за отсоединения контейнера грузового поезда, который задел пассажирский состав и повредил три вагона.

В целом, следствие рассматривает три версии произошедшего: ненадлежащее состояние подвижного состава грузового поезда, ненадлежащее состояние железнодорожных путей, нарушения в действиях членов локомотивной бригады грузового поезда.

По данному факту следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).