На Приднепровской железной дороге сократился непроизводственный травматизм

На станциях и перегонах Приднепровской железной дороги (ПЖД) в январе-апреле 2014 года непроизводственный травматизм сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 29,4% - до 24 случаев с 34, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

Количество травм со смертельным исходом также сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 45% - до 11.

"Среди погибших в этом году есть ребенок в возрасте до 16 лет. В прошлом году было зафиксировано два подобных случая", - подчеркивается в сообщении.

Как отмечают в пресс-службе, наиболее частые причины травмирования – хождение по железнодорожным путям, а также прохождение через пути в неустановленных местах или перед приближающимся поездом.

По данным службы охраны труда, за указанный период Приднепровская магистраль зафиксировала 6 случаев травмирования женщин, один из которых со смертельным исходом, в то время как пострадало втрое больше мужчин - 18, из которых 10 человек погибли.

С целью предупреждения таких случаев Приднепровская магистраль проводит ряд организационно-технических мероприятий, в частности, регулярно оповещает пассажиров на вокзалах и станциях по громкой связи о правилах безопасности на ж/д объектах, о прибытии-отправке подвижного состава и маневровых работах, проводит ремонт железнодорожных переездов, приборов внешнего освещения станций и посадочных платформ.

Для предупреждения случаев травмирования посторонних лиц, в первую очередь несовершеннолетних, ПЖД в настоящее время проводит месячник профилактическо-разъяснительной работы среди школьников учебных учреждений, расположенных вблизи железнодорожных путей, который продлится до 30 мая текущего года.

Как сообщал УНИАН, на Приднепровской железной дороге в 1-м квартале 2014 года непроизводственный травматизм сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 19,2% - до 21 случая с 26.

В 2013 году на станциях и перегонах ПЖД непроизводственный травматизм сократился по сравнению с 2012 годом на 1,6% - до 126 случаев.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. Приднепровская железная дорога отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.

