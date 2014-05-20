С 1 июня появится новый поезд Hyundai Киев - Трускавец

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») с введением нового графика движения поездов на 2014-2015 годы, который вступит в силу с 1 июня 2014 года, запустит скоростной поезд категории "Интерсити+" производства южнокорейской компании Нyundai Rotem по новому маршруту Киев – Трускавец, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, поезд будет отправляться со станции Дарница в 6:25, прибывать на станцию Киев-Пассажирский в 6:48, останавливаться на станции Львов в 11:59 и Дрогобыч в 13:34, а прибывать в Трускавец в 14:00. В обратном направлении поезд будет отправляться из Трускавца в 15:40, останавливаться в Дрогобыче в 15:56 и во Львове в 17:29, а прибывать на станцию Киев-Пассажирский в 22:55, на станцию Дарница – в 23:19.

Расстояние между станциями Киев-Пассажирский и Трускавец (705 км) поезд будет преодолевать за 7 часов 12 минут.

"Расписание поезда специально адаптировано к потребностям отдыхающих, прибывающих в Трускавец в то время, когда в большинстве отелей происходит заселение. Время отъезда поезда из Трускавца также адаптировано ко времени окончания суток пребывания в большинстве отелей... Также расписание поезда является оптимальным для киевлян, которые планируют провести уик-энд во Львове: расписание поезда позволяет провести два дня во Львове, проведя лишь одну ночь в гостинице", - подчеркнули в пресс-службе.

Билеты на данный скоростной поезд уже доступны на портале бронирования билетов http://booking.uz.gov.ua и во всех железнодорожных кассах.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» 29 апреля после модернизации выпустила в рейс по маршруту Киев – Харьков скоростной поезд категории "Интерсити+" – первый из 10 имеющихся поездов, 6 мая – вернула еще один поезд на маршрут Дарница – Киев – Львов, 15 мая – поезд Киев – Днепропетровск.

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Справка УНИАН. Межрегиональные электропоезда производства Hyundai Rotem начали курсировать по железным дорогам Украины 27 мая 2012 года под брендом «Украинский экспресс». «Укрзализныця» подписала с корейской Hyundai Rotem контракт на сервисное обслуживание 10 электропоездов Hyundai.

Оператором скоростных поездов является государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК), созданное в соответствии с приказом Министерства инфраструктуры от 22 февраля 2012 года.