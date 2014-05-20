Вице-президент Еврокомиссии: дороги в Украине - это большая проблема

Евросоюз готов рассмотреть варианты финансирования проектов создания и улучшения транспортной инфраструктуры, предложенные Министерством инфраструктуры Украины.

Об этом на брифинге сообщил вице-президент Европейской комиссии Сийм Каллас.

"Это зависит от Министерства инфраструктуры. Вы должны разработать конкретные идеи, и дальше давайте говорить, что мы можем сделать и какие инструменты могут быть использованы", - сказал Каллас.

В частности, он отметил, что дороги в Украине - это большая проблема, и на их реконструкцию и строительство потребуется много времени и денег, в основном - украинских денег.

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Как сообщал УНИАН, Всемирный банк примет участие в финансировании строительства кольцевой дороги вокруг Киева, подъездных дорог к Киеву, а также дороги Киев-Харьков-Должанский.

Украина проводит строительство и ремонт автомобильных дорог в разных частях страны при поддержке ряда международных финансовых организаций, среди которых Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития.

В частности, в марте 2014 года “Укравтодор” утвердил планы работы со Всемирным банком на этап работы по реконструкции дороги от Полтавы до Харькова, с перспективой строительства дороги от Полтавы до Днепропетровска.