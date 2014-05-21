В Крыму замораживают развитие портов - без Украины нет смысла

Первоочередная задача Минтранса Крыма - реконструкция портовых мощностей под внутренние потребности полуострова, говорить о масштабном развитии портов Крыма как экспортных пока преждевременно. Такое мнение высказал ИТАР-ТАСС так называемый глава крымского Министерства транспорта Юрий Шевченко.

Для развития крупных портовых проектов в Крыму требуется понимание логистики в целом, пояснил он. Даже с учетом перспективы создания Керченского моста грузопоток с полуострова на континентальную территорию России ограничен. "Даже если мы привезем в Крым 90-100 млн тонн грузов в год, мы не сможем вывезти все эти грузы дальше в РФ по мосту", - подчеркнул Шевченко.

По словам Шевченко, сегодня перевалка грузов с полуострова практически не ведется, так как порты переваливали в основном грузы Украины, а грузовое сообщение с Украиной по сути прекращено.

Читайте такжеЧем ударит Запад по России "У нас сейчас по железной дороге получается двойной тариф: Приднепровская дорога берет плату до конечной точки в Крыму, но эти деньги не перечисляет Крымской железной дороге. А Крымская железная дорога тоже, конечно, не будет перевозить грузы бесплатно", - пояснил Шевченко.

Поэтому сейчас развитие портовых мощностей подразумевает, прежде всего, их поддержание в приемлемом состоянии. "И для этого необходимы довольно небольшие деньги", - сказал он, добавив, что точная цифра еще не рассчитана.

"А если завтра политическая обстановка изменится и отношения с Украиной наладятся, то тогда и порты можно развивать", - резюмировал Шевченко.

Как сообщал УНИАН, Украина уведомила государства - члены Международной морской организации (IMO) о невозможности обеспечения надлежащего уровня безопасности судоходства и соблюдения международных обязательств в морских торговых портах аннексированного Крыма.

В пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины подчеркнули: "Украина сообщила ИМО о невозможности обеспечения надлежащего уровня безопасности судоходства и соблюдения международных обязательств, вытекающих из необходимости сохранения человеческой жизни на море, поиска, спасения в портах Евпатория, Керчь, Севастополь, Феодосия, Ялта".