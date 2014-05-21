МИД не имеет информации о пострадавших украинцах при аварии поезда Москва-Кишинев

Министерство иностранных дел Украины сообщает, что информация относительно наличия погибших и пострадавших среди граждан Украины в результате столкновения пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Москва-Кишинев, с грузовым поездом, которое произошло 20 мая в полдень в Подмосковье, на данный момент отсутствует.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

"На данный момент отсутствует информация о наличии пострадавших среди граждан Украины", - отметили в пресс-службе.

Согласно сообщению, на момент катастрофы в пассажирском поезде находились около 400 пассажиров. По данным МЧС РФ, в результате столкновения 6 человек погибли, более 40 получили ранения различной степени тяжести.

Читайте такжеВ Подмосковье столкнулись два поезда, 5 человек погибли

Как сообщал УНИАН, 20 мая в 12:32 на перегоне Наро-Фоминск – Бекасово-1 Московской железной дороги произошел сход 16 вагонов грузового поезда с последующим столкновением с пассажирским поездом № 341 Москва-Кишинев. В пассажирском поезде повреждены 7 и 8 вагоны.

По данным Минздрава России, большинство пострадавших – жители Молдовы.

Следственный комитет России выясняет все обстоятельства произошедшей железнодорожной аварии, в частности, установлено, что данное происшествие произошло из-за отсоединения контейнера грузового поезда, который задел пассажирский состав и повредил три вагона.

В целом следствие рассматривает три версии произошедшего: ненадлежащее состояние подвижного состава грузового поезда, ненадлежащее состояние железнодорожных путей, нарушения в действиях членов локомотивной бригады грузового поезда.

Комиссия Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") 20 мая выехала к месту столкновения. Вагоны грузового поезда, следовавшего на станцию Москва-Грузовая, принадлежали Украинскому государственному центру транспортного сервиса (УГЦТС) "Лиски" (Киев). Пассажирский поезд №341 "Москва-Кишинев" должен был следовать через территорию Украины.