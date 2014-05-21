В Крыму паромная переправа не справляется с доставкой грузов – в очередях сотни машин

Грузовая паромная переправа между крымским портом Феодосия и Новороссийском не справляется с доставкой грузов, в обоих портах очереди на паром ждут сотни автомобилей.

Об этом сообщает пресс-служба автономной некоммерческой организации "Единая транспортная дирекция" (АНО "ЕТД"), которая занимается налаживанием транспортного сообщения в Крыму.

По данным ЕТД, в настоящее время в Новороссийске отправки ожидают более 170 грузовых машин, в Феодосии — более 200.

На переправе работает единственный грузовой паром "Посейдон-Экспресс", который может перевезти до 105 грузовиков и совершает один рейс в сутки.

Читайте такжеРоссия ограничила перечень разрешенных в Крыму украинских продуктов

ЕТД рассматривает возможность до конца мая добавить еще одно грузовое судно на маршрут Феодосия-Новороссийск, а пока что рекомендует прорабатывать альтернативные способы доставки товаров, в том числе с использованием железнодорожного транспорта.

Читайте такжеВ Крыму замораживают развитие портов - без Украины нет смысла

Как сообщал УНИАН, в феврале Россия ввела войска на территорию украинского Крыма и в марте, после проведения на полуострове нелегитимного референдума, аннексировала его.