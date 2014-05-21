Донецкая железная дорога с начала мая увеличила грузоперевозки на 7%

Донецкая железная дорога (ДЖД) с 1 по 20 мая 2014 года увеличила грузоперевозки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,1% - до 7,3 млн тонн, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

Согласно сообщению, объем грузоперевозок за указанный период также превысил плановый показатель на 2,3%, среднесуточная погрузка составила 369,35 тыс. тонн.

По данным пресс-службы, за отчетный период на ДЖД отмечается рост объемов перевозок следующих номенклатур грузов по сравнению с аналогичным периодом 2013 года: черных металлов - на 52,2%, огнеупоров - на 13,2%, угля - на 2,8%. При этом отмечается снижение объемов погрузки кокса на 11,8% и строительных грузов - на 23,5%.

Традиционно основным видом груза, который перевозит Донецкая магистраль является каменный уголь, в частности, с 1 по 20 мая текущего года железная дорога погрузила 4 млн тонн, в среднем за сутки грузилось 200,04 тыс. тонн угля, что составило 53,3% от общих объемов перевозок по ДЖД.

"Донецкая железная дорога работает стабильно и своевременно выполняет обязательства перед собственными работниками. В течение 21 и 22 мая 2014 года будет выплачен аванс работникам Донецкой железной дороги", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, Донецкая железная дорога в январе-апреле 2014 года увеличила грузоперевозки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,7% - до 43,2 млн тонн.

ДЖД в 2013 году сократила грузоперевозки по сравнению с 2012 годом на 2,2% - до 139 млн тонн, что составило 36,8% от общего объема перевозок железных дорог Украины.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныци»). Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км - около 13% общей длины железных дорог Украины.