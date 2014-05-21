Правительство 6 июня проведет аукцион по продаже служебных автомобилей

Секретариат Кабинета министров проведет открытый аукцион по реализации служебных автомобилей 6 июня, сообщается на официальном сайте Кабмина.

“Автопредприятие хозяйственно-финансового департамента Секретариата Кабинета министров Украины объявляет аукцион по продаже на товарной бирже «Универсальная товарно-сырьевая биржа» государственного имущества. Аукцион состоится 6 июня 2014 года в 11:00 в помещении Киевской торгово-промышленной палаты”, - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, на реализацию выставлены 73 автомобиля марок Mercedes-Benz, Volkswagen, Skoda и других. Начальная стоимость автомобилей варьируется от 28 тыс. грн за микроавтобус KIA Besta 1996 года выпуска до 741 тыс. грн за лимузин ГАЗ-14 1982 года. Самым старым автомобилем на аукционе будет лимузин ЗИЛ-114 1971 года выпуска стоимостью почти 690 тыс. грн.

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По условиям аукциона, каждый участник уплатит бирже вознаграждение в размере 5% от конечной цены приобретенного им имущества, шаг аукциона составит 10% от начальной стоимости лота. Принять участие в аукционе смогут все желающие. Регистрационный взнос для участия составляет 17 грн.

Как сообщал УНИАН, в начале апреля Кабинет министров объявил о намерении продать 50% автопарка на аукционе, что, по предварительным оценкам, позволит сэкономить до 20 миллионов гривен.

Также 20 мая Кабмин принял постановление о продаже на аукционах имущества, которое было арестовано по уголовным делам в отношении бывших высокопоставленных должностных лиц Украины.