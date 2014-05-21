На майские праздники перевозка пассажиров из Киева сократилась на 33%

Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) в период майских праздников с 30 апреля по 11 мая 2014 года включительно отправила с киевского железнодорожного вокзала в дальнем и международном сообщении 291,1 тыс. пассажиров, что на 32,8% меньше аналогичного периода прошлого года, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

Согласно сообщению, наиболее популярными направлениями среди туристов были Львов, Ужгород, Ивано-Франковск и Черновцы.

"Поездами формирования Юго-Западной железной дороги за этот период было отправлено в Крым 40,4 тыс. пассажиров, это на 14,8 тыс. пассажиров меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, в целом в январе-апреле текущего года столичный железнодорожный вокзал отправил в дальнем и международном сообщении 2,64 млн пассажиров, а в кассах ЮЗЖД было оформлено 5,16 млн проездных документов.

Как напомнили в пресс-службе, на майские праздники Юго-Западная железная дорога назначила 12 дополнительных поездов.

Справка УНИАН. Юго-Западная железная дорога является одной из ведущих транспортных артерий государства. В ведении ЮЗЖД находится около 20% основных производственных фондов «Укрзализныци».

ЮЗЖД занимает второе место по объему перевозок среди шести железных дорог Украины. В общем объеме грузовых перевозок в Украине каждая шестая тонна приходится на долю ЮЗЖД. Железная дорога в основном расположена на территории Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской и Хмельницкой областей.