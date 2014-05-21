Перевозчики получили свободный доступ к разрешениям на грузоперевозки

Как сообщил на пресс-брифинге глава Государственной инспекции Украины по безопасности на наземном транспорте (Укртрансинспекции) Валерий Черненко, 20 мая комиссия по распределению разрешений для перевозки грузов приняла решение об отмене так называемых "дефицитных" разрешений по нескольким странам.

"Фактически, сегодня отменено квотирование по странам Европы и Азии, и украинские перевозчики имеют возможность самостоятельно планировать и выполнять свои перевозки", - сказал Черненко.

В частности, приостановлено действие утвержденных распределений разрешений в Австрию, Азербайджан, Беларусь, Италию, Казахстан, Румынию, Словакию, Турцию, Чехию, Узбекистан и Венгрию, сообщила пресс-служба Укртрансинспекции.

По словам главы инспекции, при выдаче и сдаче разрешительных документов за последнее время было обнаружено около 300 нарушений, вследствие чего дальнейшее регулирование выдачи разрешений показало свою бесперспективность.

Он также отметил, что следующей задачей Укртрансинспекции является создание ограничений для компаний, которые не отвечают критериям международных грузоперевозок и действующего законодательства.

Как сообщал УНИАН, Укртрансинспекция будет выдавать лицензии и прочие документы для перевозки пассажиров, опасных грузов, багажа автомобильным транспортом по территории Украины с помощью госпредприятия почтовой связи «Укрпочта».

Справка УНИАН. Государственная инспекция Украины по безопасности на наземном транспорте (Укртрансинспекция) была создана в апреле 2011 года для выдачи разрешительных документов на перевозки пассажиров и грузов и контроля над автомобильными перевозками.