МАУ с 14 июня открывает рейсы из Украины к грузинскому курорту Батуми

Крупнейший национальный авиаперевозчик компания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) с 14 июня открывает прямое воздушное сообщение между Киевом, Харьковом, Львовом и городом Батуми (Грузия).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе авиакомпании, МАУ будет выполнять рейсы между Киевом и Батуми ежедневно, между Харьковом и Батуми - дважды в неделю по четвергам и воскресеньям, а между Львовом и Батуми – по субботам.

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Рейсы будут выполняться самолетами «Боинг-737» с двумя классами обслуживания – бизнес и экономическим.

Минимальная стоимость билета на рейс Киев – Батуми в обе стороны составляет 2 370 грн, а из Харькова и Львова - 2 783 грн, сказано в сообщении.

Справка УНИАН. Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" основана в 1992 году. Флот компании насчитывает 40 авиалайнеров, базовый аэропорт – крупнейший в Украине международный аэропорт «Борисполь». Авиакомпания осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров в более чем 3000 городов мира.