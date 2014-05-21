ДЖД потеряла от незаконного вмешательства в работу 1,4 млн гривень

Донецкая железная дорога (ДЖД) в январе-апреле 2014 года зафиксировала 300 случаев несанкционированного вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта, в результате чего предприятие понесло убытки на общую сумму 719,7 тыс. грн, а с учетом убытков на восстановление - 1,4 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

Согласно сообщению, с начала года работники подразделений службы военизированной охраны ДЖД передали в правоохранительные органы 127 задержанных по подозрению в воровстве имущества железной дороги, обнаружили и обезвредили 28 группировок.

Всего за отчетный период возбуждено 187 уголовных дел по статье 277 Уголовного кодекса Украины «Порча путей сообщения и транспортных средств» и по статье 185 «Кража». Санкции по этим статьям предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

В пресс-службе подчеркивают, что ежесуточно Донецкая магистраль фиксирует случаи массовых и организованных преступных посягательств на государственное имущество, в частности, посторонние лица повреждают средства сигнализации и связи, подвижного состава, верхнего строения пути и другого инженерно-технического обустройства.

Только в период с 20 по 21 мая произошло 11 краж элементов верхнего строения пути, в частности, 81 подложки, 357 костылей, 198 клеммных и 21 закладных болтов и прочего. На участке Новобахмутовка-Горловка-Пантелеймоновка разоборудованы 2 сигнальные установки (похищено 60 приборов устройств СЦБ) и два входных сигнала.

"Благодаря оперативным действиям аварийно-восстановительных служб предприятия сбоев в графике движения поездов не было... Донецкая железная дорога в очередной раз напоминает: незаконное вмешательство в деятельность железнодорожного транспорта может привести к возникновению аварийных ситуаций с крайне опасными последствиями, что ставит под угрозу безопасность движения поездов и предусматривает как административную, так и уголовную ответственность", - отмечают в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, Донецкая железная дорога в январе-феврале 2014 года зафиксировала 65 случаев незаконного вмешательства посторонних лиц в работу ж/д транспорта на сумму 158,4 тыс. грн, а с учетом затрат на восстановление - 290,1 тыс. грн.

Работники подразделений службы военизированной охраны Донецкой железной дороги в 2013 году предупредили 322 случая хищения грузов и материальных ценностей железной дороги на общую сумму свыше 328 тыс. грн.

Справка УНИАН. Донецкая магистраль является составной частью "Укрзализныци". ДЖД обслуживает территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).