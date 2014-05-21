Строители уже проложили 225 м путей нового Бескидского тоннеля

Работники службы строительно-монтажных работ по состоянию на 21 мая 2014 года выполнили работы по проходке нового двухпутного железнодорожного Бескидского тоннеля в Карпатах на длине 225 метров, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") со ссылкой на начальника дирекции по строительству тоннеля Владимира Харлана.

Согласно сообщению, новый двухпутный тоннель будет иметь длину 1,82 км с учетом порталов и пролегать на максимальной глубине 180 м от поверхности Бескидского хребта.

"На работах по строительству нового двухпутного железнодорожного Бескидского тоннеля на перегоне Бескид – Скотарское ежесуточно задействованы более ста работников подрядной организации – украинской строительной ассоциации "Интербудмонтаж" и более 20 представителей Львовской железной дороги. Проходка тоннеля и работы по укреплению подпорной стенки осуществляются круглосуточно", – подчеркивается в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе со ссылкой на Харлана, поскольку тоннель пролегает в горной местности, то одновременно с выборкой породы строители будут укреплять стенки и свод нового тоннеля. Кроме того, железнодорожники будут выполнять работы по реконструкции верхнего строения путей станции Бескид, где планируется изменить радиус кривых участков путей с целью увеличения скорости движения поездов.

По данным пресс-службы Министерства инфраструктуры Украины, с начала реализации проекта и по состоянию на 16 мая строительные работы выполнены на сумму 210,62 млн грн, из них 100,79 млн грн – кредитные средства ЕБРР, 109,83 млн грн – средств Львовской железной дороги.

Как сообщал УНИАН, Европейский инвестиционный банк объявил о выделении Украине займа в размере 55 млн евро для строительства Бескидского тоннеля в Карпатах, который соединит Украину и Евросоюз. Реализация проекта запланирована на первый квартал 2017 года.

Львовская железная дорога намерена в 2014 году направить 382 млн грн собственных и кредитных средств на строительство Бескидского тоннеля, из них 113,7 млн грн собственных средств и 268 млн грн кредитных средств Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

На подготовительные работы по началу строительства этого тоннеля Львовская железная дорога выделила 71,5 млн грн собственных средств и еще 50,9 млн грн поступили в виде кредита от ЕБРР. Новый тоннель будет строиться на стыке Львовской и Закарпатской областей в 30 м от действующего тоннеля, построенного еще во времена Австро-Венгрии в ХІХ веке, который находится в аварийном состоянии.

Всего в 2014 году планируется проложить около 0,7 км путей Бескидского тоннеля.

Справка УНИАН. Бескидский тоннель – второй по длине железнодорожный тоннель в Украине. Он находится между станциями Бескид и Скотарское в Карпатах и входит в пятый панъевропейский транспортный коридор Италия – Словения – Венгрия – Словакия – Украина – Россия.

В конце июня 2011 года Кабинет министров Украины своим распоряжением передал 6,19 га земли Львовской железной дороге для строительства и обустройства этого тоннеля.

Общая стоимость строительства Бескидского тоннеля составляет около 2,2 млрд грн, из которых 1,5 млрд грн пойдут на монтажные работы.