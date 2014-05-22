На станции под Славянском после ночных боев повреждены устройства электроснабжения

Как сообщила УНИАН пресс-служба "Укрзализныци", пожар, возникший после боя, вывел из строя два трансформатора подстанции "Славянский курорт".

По данным пресс-службы, огонь также повредил кабели в кабельных каналах открытого распределительного устройства. Подстанция "Славянский курорт" была отключена от электрообеспечения, а на место события вызвана пожарная служба Славянска. Сумма убытка железной дороги от повреждения оборудования уточняется.

Согласно сообщению, в связи с несанкционированным перекрытием движения поездов на двух участках Донецкой железной дороги 17 пар пассажирских поездов по-прежнему курсируют по измененному маршруту через участок Лозовая - Павлоград - Красноармейск.

Также пресс-служба напоминает, что 19 мая посторонние лица захватили управление ДЖД, что привело к приостановке движения грузовых поездов на Донецкой железной дороге. Грузовые поезда были остановлены на пути следования, а пассажирские поезда, в том числе пригородные, продолжали курсировать по заданным маршрутам без изменений. Позже, около 15:00 того же дня, грузовое движение на ДЖД было возобновлено.

Донецкая железная дорога (ДЖД) в январе-апреле 2014 года зафиксировала 300 случаев несанкционированного вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта, в результате чего предприятие понесло убытки на общую сумму 719,7 тыс. грн, а с учетом убытков на восстановление - 1,4 млн грн.

Справка УНИАН. Донецкая магистраль является составной частью "Укрзализныци". ДЖД обслуживает территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).