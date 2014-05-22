При "открытом небе" пассажиров из Украины в ЕС будет значительно больше - Мининфраструктуры

Украина сможет увеличить пассажиропоток по европейским направлениям на 10-15% в год после подписания соглашения о едином авиационном пространстве между Украиной и странами Евросоюза.

Как сообщила УНИАН пресс-служба министерства инфраструктуры Украины, об этом в ходе саммита Международного транспортного форума в Лейпциге заявил министр инфраструктуры Украины Максим Бурбак.

Читайте такжеЕвропа запретила своим авиакомпаниям летать в Крым

«После начала действия соглашения ожидается рост пассажиропотоков на европейском направлении на уровне до 10-15% ежегодно. Одновременно усилится конкуренция с иностранными перевозчиками и возрастет возможность выхода большего количества украинских авиаперевозчиков на рынок авиаперевозок между Украиной и ЕС», - цитирует пресс-служба министра.

Бурбак отметил, что украинская сторона рассчитывает подписать договор об открытом небе 5 июня во время заседания Совета министров ЕС в Люксембурге, говорится в сообщении.

Кроме того, стороны планируют подписать ряд документов, касающихся сближения сертификационных систем, а также обмена информацией по безопасности полетов воздушных судов, использующих аэропорты ЕС и Украины, отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, ранее в апреле глава Государственной авиационной службы Украины Денис Антонюк заявил, что в случае подписания договора об открытом небе украинские авиаперевозчики не смогут воспользоваться всеми возможностями открытого авиапространства и, возможно, столкнутся с рядом ограничений.

Договор о совместном авиационном пространстве запланирован к подписанию 5 июня текущего года, хотя активная подготовка к подписанию документа ведется с ноября 2013 года. Цель соглашения – постепенная либерализация рынков, использование общих правил на основе правил ЕС в области гражданской авиации, содействие промышленному и операционному сотрудничеству.

По мнению экспертов, полномасштабная реализация соглашения об открытом небе между Украиной и Европейским Союзом возможна и целесообразна при условии одновременной отмены визового режима, снимающей барьеры для перемещения граждан между странами.